В течение многих лет психологи ведут дебаты о связи между личностными чертами взрослых и их семьей, а также наличием других детей в ней. Научные результаты по этому вопросу неоднозначны. сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Новое исследование семьи

Некоторые исследования не обнаружили значительных корреляций, в то время, как другие утверждали о наличии определенных закономерностей. Например, сообщалось, что первенцы чаще демонстрируют более высокие уровни интеллекта по сравнению с младшими братьями и сестрами. Однако критики этих выводов утверждали, что они базируются на стереотипах и недостаточных доказательствах.

Недавно двое психологов из Университета Брока и Университета Калгари (Канада) провели одно из крупнейших исследований, посвященных порядку рождения, размера семьи и характера детей. В своей статье они проанализировали данные более чем 700 тысяч людей, которые выросли в разных условиях – с разным количеством братьев и сестер или единственных детей.

Эти исследователи ранее разработали собственный метод оценки личностных черт, названный HEXACO, базирующийся на шести основных параметрах: честность/скромность, эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и открытость к новому опыту. Последние пять характеристик схожи с элементами пятифакторной модели личности Big Five.

Количество детей в семье влияет на личность человека

В результате исследования установили, что средние дети, которые имеют и младших, и старших братьев или сестер, обычно демонстрируют более высокие результаты по двум шкалам HEXACO, которые имеют значение для общения с другими людьми. Один из этих критериев – "доброжелательность", а другой – "честность и скромность", что означает стремление к справедливости, искренности, порядочности и неприхотливости. В порядке убывания по этим шкалам разместились младшие братья и сестры, старшие братья и сестры и единственные дети в семье.

Анализ также показал, что на указанные черты влияет общее количество детей в семье: чем больше детей, тем выше баллы по шкалам "честность и скромность" и доброжелательность у человека.

Полученные результаты исследования указывают на то, что если сравнить двух случайных людей, один из которых – единственный ребенок, а другой – из семьи с шестью детьми, то с вероятностью 60% более доброжелательным и покладистым окажется представитель многодетной семьи.