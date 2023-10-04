Війна поширює стійкі інфекції

Стійкість до протимікробних препаратів, – це серйозна проблема, з якою все людство бореться не перший рік. Деякі інфекції мутують, на них перестають діяти різні ліки. Їх неможливо перемогти за допомогою антибіотиків.

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Принаймні тих антибіотиків, які на цей момент розроблені, протестовані та схвалені. Через це зростає смертність від інфекцій та захворювань, які раніше лікували звичайним курсом ліків. Війна Росії проти України, яка триває майже 2 роки у центрі Європи проблему лише посилила.

Чому стійких інфекцій стає більше

Будь-які бойові дії загалом підвищують ризик інфекції стійких до антибіотиків. Наприклад, через токсичні метали, які є в кулях або осколках ракет. А також через польові шпиталі, де не завжди можна організувати стерильність.

До того ж для боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів потрібно швидко і чітко визначити, з якою інфекцією медики мають справу, та й які ліки тут можуть спрацювати. Але на фронті чи в містах під обстрілами тести та аналізи можуть бути недоступними. Тому війна не лише збільшує кількість людей, які підхопили інфекцію.

Через обстріл ці люди змушені їхати в інші країни. Отже, інфекція поширюється і в інших державах. Більше людей заражається і не може вилікувати. Тому перемога України не лише зупинить геноцид невинних людей, встановить справедливість, а й допоможе зменшити поширення резистентних до антибіотиків інфекцій.