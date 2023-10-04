Война распространяет стойкие инфекции

Устойчивость к противомикробным препаратам – это серьезная проблема, с которой все человечество борется не первый год. Некоторые инфекции мутируют, на них перестают действовать разные лекарства. Их невозможно победить с помощью антибиотиков.

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По крайней мере, тех антибиотиков, которые на данный момент разработаны, протестированы и одобрены. Из-за этого растет смертность от инфекций и заболеваний, ранее лечившихся обычным курсом лекарств. Война России против Украины, которая длится почти 2 года в центре Европы, проблему только усугубила.

Почему устойчивых инфекций становится больше

Любые боевые действия в целом повышают риск инфекции, устойчивых к антибиотикам. Например, из-за токсичных металлов, имеющихся в шарах или осколках ракет. А также через полевые госпитали, где не всегда можно организовать стерильность.

К тому же для борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам нужно быстро и четко определить, с какой инфекцией медики имеют дело, и какие лекарства здесь могут сработать. Но на фронте или в городах под обстрелами тесты и анализы могут быть недоступны. Поэтому война не только увеличивает количество людей, подхвативших инфекцию.

Из-за обстрела эти люди вынуждены ехать в другие страны. Следовательно, инфекция распространяется и в других государствах. Больше людей заражается и не может вылечить. Поэтому победа Украины не только остановит геноцид невиновных людей, установит справедливость, но и поможет снизить распространение резистентных к антибиотикам инфекций.