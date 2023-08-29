Молочниця, або кандидоз – захворювання, яке викликають грибки роду Candida. Вони можуть вражати різні органи, але найвідоміший варіант кандидозу – вагінальний.

Також на тему Як знизити біль під час пологів: найдієвіші методи

Симптоми молочниці

вагінальний свербіж або біль;

біль під час статевого акту;

біль чи дискомфорт при сечовипусканні;

аномальні виділення із піхви.

Всі симптоми можуть варіювати від практично непомітних до тих, які серйозно знижують якість життя.

Чому прийом антибіотиків може викликати молочницю

Грибки роду Candida – причину молочниці – не можна назвати повністю патогенними: вони є частиною нормальної мікрофлори нашої шкіри, ротової порожнини та піхви.

Однак за несприятливих умов ці грибки можуть надмірно розмножитися та викликати інфекцію. До факторів ризику розвитку молочниці відносять, наприклад, вагітність, використання гормональних контрацептивів, діабет та, нарешті, антибіотики.

Антибіотики не діють безпосередньо на грибок Candida. Натомість вони змінюють баланс мікрофлори піхви, зменшуючи кількість корисних лактобактерій, які в нормі стримують ріст грибка. Саме тому ризик виникнення молочниці під час прийому антибіотиків збільшується.

Що робити, коли виникла молочниця після антибіотиків

Якщо під час або після курсу антибіотиків ви відчули симптоми молочниці, краще сходити до гінеколога. Попри те, що кандидоз – знайоме багатьом захворювання, його можна легко сплутати з іншими патологіями, наприклад бактеріальним вульвовагінітом.

Для більш точної діагностики лікар зможе провести огляд та призначити необхідні аналізи, а також підібрати відповідне лікування – місцеве (креми, мазі, свічки) або системне (одноразовий або дворазовий прийом протигрибкового препарату, наприклад, флуконазолу).

Що робити, щоб не виникла молочниця після антибіотиків

Якщо після антибіотиків симптоми молочниці так і не виникли, приймати ліки тільки з метою профілактики не потрібно. Партнер також перебуває у відносній безпеці: кандидоз не належать до інфекцій, що передаються статевим шляхом. Однак є дані, згідно з якими ризик зараження під час статевого акту все ж таки трохи підвищується, особливо при оральному сексі. З появою ознак цього захворювання партнеру треба буде також звернутися до лікаря.

Спеціальна дієта для профілактики молочниці не показала особливої ​​ефективності – можливо, самопочуття людей, які її дотримувалися, покращилося не через вплив на грибки, а через обмеження в раціоні цукру і борошняних продуктів. БАДи та пробіотики з лактобактеріями також ніяк не допоможуть нормалізації мікрофлори піхви.