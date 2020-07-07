За словами групи вчених Rutgers, астма не збільшує ризик зараження коронавірусом COVID-19 і не впливає на його тяжкість.

Дослідження опубліковане в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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Літній вік і такі стани, як серцеві захворювання, високий кров'яний тиск, хронічна обструктивна хвороба легень, діабет і ожиріння, є факторами ризику розвитку і розвитку COVID-19.

Проте, люди з астмою, навіть ті, у кого порушена функція легень, яких лікують від астматичного запалення, – схоже, не страждають від SARS-CoV-2 гірше, ніж людина, яка не хворіє на астму. Є обмежені дані щодо того, чому це так,

– зазначили Рейнольд А. Панеттьєрі, лікар-реаніматолог легеневої терапії.

Вік, як фактор ризику

Діти й молоді люди, які мають астму, страждають переважно від алергічного запалення, в той час як літні люди, які відчувають той же тип запалення дихальних шляхів, можуть також страждати від еозинофільної астми – важчої форми.

В цьому випадку люди відчувають аномально високий рівень лейкоцитів, які допомагають організму боротися з інфекцією, яка може викликати запалення в дихальних шляхах, пазухах, носових проходах і нижніх дихальних шляхах, потенційно підвищуючи їх ризик важкої форми коронавірусу COVID-19.

Висновки науковців

Якщо коронавірус SARS-CoV-2 є захворюванням, що викликає дисфункцію в клітинах, які вистилають кровоносні судини по всьому тілу, то діабет, хвороби серця, ожиріння та інші захворювання, пов'язані з цим станом, можуть зробити людей більш сприйнятливими до коронавірусу в порівнянні з астматиками.

Однак люди похилого віку з астмою, які також мають високий артеріальний тиск, діабет або серцеві захворювання, можуть мати важкі випадки COVID-19, як і не астматики.