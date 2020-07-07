По словам группы ученых Rutgers, астма не увеличивает риск заражения коронавирусом COVID-19 и не влияет на его тяжесть.

Исследование опубликовано в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Также на тему: Нашли препарат, который устраняет одно из самых распространенных осложнений при COVID-19

Пожилой возраст и такие состояния, как сердечные заболевания, высокое кровяное давление, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и ожирение являются факторами риска развития COVID-19.

Однако, люди с астмой, даже те, у кого нарушена функция легких, которых лечат от астматического воспаления, – похоже, не страдают от SARS-CoV-2 хуже, чем человек, который не болеет астмой. Есть ограниченные данные о том, почему это так,

– отметили Рейнольд А. Панеттьери, врач-реаниматолог легочной терапии.

Возраст, как фактор риска

Дети и молодые люди, имеющие астму, страдают преимущественно от аллергического воспаления, в то время как пожилые люди, испытывающие тот же тип воспаления дыхательных путей, могут также страдать от эозинофильной астмы-более тяжелой формы.

В этом случае люди испытывают аномально высокий уровень лейкоцитов, которые помогают организму бороться с инфекцией, которая может вызвать воспаление в дыхательных путях, пазухах, носовых проходах и в нижних дыхательных путях, потенциально повышая их риск тяжелой формы коронавирус COVID-19.

Выводы ученых

Если коронавирус SARS-CoV-2 является заболеванием, которое вызывает дисфункцию в клетках, которые выстилают кровеносные сосуды по всему телу, то диабет, болезни сердца, ожирение и другие заболевания, связанные с этим состоянием, могут сделать людей более восприимчивыми к коронавирус в сравнении с астматиками.

Однако люди пожилого возраста с астмой, которые также имеют высокое артериальное давление, диабет или сердечные заболевания, могут иметь тяжелые случаи COVID-19, как и не астматики.