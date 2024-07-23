У Сполучених Штатах спостерігається збільшення випадків фібриляції передсердь і вчені пов'язують це з вживанням алкоголю. Зловживання алкоголем визначається як споживання великої кількості спиртного протягом короткого часу: п'ять порцій для чоловіків та чотири для жінок протягом двох годин.

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Як алкоголь пошкоджує серце

Під час відпусток і свят люди часто вживають алкоголь у надлишку, що призводить до госпіталізації до кардіологічних відділень, включаючи тих, хто раніше не страждав на серцеві захворювання. У нашому дослідженні на моделі мишей ми продемонстрували, як алкоголь викликає аритмію та запропонували способи її запобігання,

– поділився Саугат Ханал, аспірант відділення фізіології та клітинної біології Медичного коледжу Університету штату Огайо.

Ханал зазначив, що систематичне вживання алкоголю може призвести до серйозних порушень серцевого ритму, включаючи фібриляцію передсердь. Статистика показує, що алкоголь пов'язані з третиною нових випадків аритмії, і в людей, які регулярно вживають алкоголь, часті рецидиви.

"Відомо, що стрес викликає різке збільшення синтезу білка JNK2, що порушує надходження кальцію до клітин серця і призводить до порушень ритму. У новому дослідженні ми вперше показали, що молекула Alda-1 може запобігти цим порушенням", – пояснив вчений.

В експерименті з мишами, яких привели до стану алкогольного сп'яніння, 70% випробуваних страждали від фібриляції передсердь. Однак ті, хто отримав Alda-1, уникли порушень серцевого ритму, зберігаючи активність JNK2 та рівень кальцію в нормі. Alda-1 блокує активність JNK2 та допомагає відновити функцію ферменту альдегіддегідрогенази, який бере участь у метаболізмі етанолу.

Друге дослідження стосувалося впливу алкоголю на жінок. Передбачається, що естрогени захищають жінок від серцевих захворювань, але алкоголь нівелює захисний ефект. Особливо це стосується жінок із високим рівнем естрогенів.

Вплив алкоголю на серце жінок

Вчені з Медичної школи Броуді Східно-Каролінського університету провели 8-тижневе спостереження за щурами зі штучно спричиненою менопаузою. Тваринам видалили яєчники та регулярно давали алкоголь, при цьому одній групі додатково вводили гормональні препарати. Виявилося, що гормональна терапія не запобігала підвищенню кров'яного тиску та почастішання серцебиття, що загалом погіршувало роботу серця та могло призвести до серцевої недостатності.

Дослідники виявили, що алкоголь у поєднанні з високим рівнем естрогенів порушує роботу білків, що регулюють добові ритми, що спричиняє окислювальний стрес та ферроптоз – загибель серцевих клітин через надлишок заліза.

Тому вчені вважають, що попри кардіопротекторні властивості естрогенів, їхній прийом посилює серцеву недостатність, спричинену алкоголем. Тому жінкам у період пременопаузи та менопаузи, які приймають гормональну терапію, слід бути обережними із вживанням алкоголю.

Результати обох досліджень вимагають обережного підходу, оскільки вони були проведені на гризунах, і механізми можуть бути іншими. Однак, перед тим як робити висновки для людини, потрібні додаткові дослідження на приматах. Проте вже зрозуміло, що алкоголь негативно впливає на серце.