На думку експертів, всебічний аналіз цих причин допоможе у боротьбі із поширенням алкогольної залежності серед молоді. Вчені-соціологи та психологи з університету Мічигану та Університету штату Техас представили результати свого дослідження.

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Нове дослідження вживання алкоголю

Основою для нього стали дані, зібрані в ході опитування студентів одного з університетів. До дослідження було включено 614 молодих людей, більшість із яких були студентами, їхній вік у середньому становив 21,5 року, що дозволяє віднести їх до покоління Z.

Дані були зібрані через онлайн-опитування, за участь у яких передбачалася винагорода. Протягом двох тижнів учасники щодня повідомляли про своє споживання алкоголю та мотиви, що спонукали їх до вживання або відмови від нього.

Чому молодь відмовляється від алкоголю

Серед основних причин відмови від алкоголю молоддю були відсутність інтересу до алкоголю, небажання п'яніти та звичка не вживати спиртне у певні дні тижня, особливо з неділі по четвер. Багато учасників зазначали, що алкоголь може перешкодити їхньому навчанню чи роботі, а також прагненню економити кошти.

Майже у 12% випадків учасники згадували вживання інших наркотиків, найчастіше канабісу, як альтернативу алкоголю. Інші причини включали відсутність компанії, похмілля, бажання не засмучувати близьких, медичні обмеження та складнощі з придбанням алкоголю.

Дослідження показало, що майже половина учасників вживали алкоголь помірно, тоді як близько третини іноді дозволяли собі надлишкове вживання, і майже п'ята частина була віднесена до категорії "які п'ють інтенсивно". Також були виявлені кореляції між мотивами до вживання та відмови від алкоголю, а також деякі гендерні та етнічні відмінності у причинах помірності.

Автори підкреслюють значущість розуміння особистих і соціальних чинників, які впливають на рішення молоді пити чи пити, розробки ефективних стратегій профілактики алкоголізму.