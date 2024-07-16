По мнению экспертов, всесторонний анализ этих причин поможет в борьбе с распространением алкогольной зависимости среди молодежи. Ученые-социологи и психологи из университета Мичигана и Университета штата Техас представили результаты своего исследования.

Также на тему Почему после алкоголя хочется курить

Новое исследование употребления алкоголя

Основой для него стали данные, собранные в ходе опроса студентов одного из университетов. В исследование было включено 614 молодых людей, большинство из которых были студентами, их возраст в среднем составлял 21,5 года, что позволяет отнести их к поколению Z.

Данные были собраны через онлайн-опросы, за участие в которых предусматривалось вознаграждение. В течение двух недель участники ежедневно сообщали о своем потреблении алкоголя и мотивы, что побуждали их к употреблению или отказу от него.

Почему молодежь отказывается от алкоголя

Среди основных причин отказа от алкоголя молодежью были отсутствие интереса к алкоголю, нежелание пьянеть и привычка не употреблять спиртное в определенные дни недели, особенно с воскресенья по четверг. Многие участники отмечали, что алкоголь может помешать их учебе или работе, а также стремлению экономить средства.

Почти в 12% случаев участники упоминали употребление других наркотиков, чаще всего каннабиса, как альтернативу алкоголю. Другие причины включали отсутствие компании, похмелья, желание не расстраивать близких, медицинские ограничения и сложности с приобретением алкоголя.

Исследование показало, что почти половина участников употребляли алкоголь умеренно, тогда как около трети иногда позволяли себе избыточное употребление, и почти пятая часть была отнесена к категории "пьющих интенсивно". Также были обнаружены корреляции между мотивами к употреблению и отказу от алкоголя, а также некоторые гендерные и этнические различия в причинах умеренности.

Авторы подчеркивают значимость понимания личных и социальных факторов, которые влияют на решение молодежи пить или пить, разработки эффективных стратегий профилактики алкоголизма.