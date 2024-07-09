Сучасна наука просунулася у розумінні цього феномена і тепер відомо, що бажання покурити під впливом алкоголю спостерігається не тільки у постійних курців, але й у так званих "соціальних" курців.

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Чому хочеться курити після алкоголю

Пояснення цьому просте: і алкоголь, і нікотин активують систему винагороди у мозку, викликаючи звикання. При вживанні однієї речовини мозок починає вимагати іншу.

Є й інший аспект. Алкоголь і сигарети впливають на базальні ганглії в мозку, деякі з яких виробляють ацетилхолін, що підтримує неспання. Алкоголь, як відомо, пригнічує нервову систему та викликає сонливість, але куріння може нейтралізувати цей ефект.

Чому курять люди без залежності після алкоголю

Соціальні курці відчувають цей зв'язок дещо інакше. Нікотин швидко створює асоціацію "куріння – спілкування" у мозку.

Куріння в компанії друзів з напоєм у руці зміцнює зв'язок між цигаркою, спілкуванням і алкоголем. Наступного разу, відвідуючи бар, атмосфера місця може спровокувати бажання закурити,

– розповіла Марина Піччіотто, професор психіатрії з Єльського університету.

Цікаво, що, попри короткочасне покращення настрою від куріння під час вечірки, нікотин може посилити стан похмілля наступного ранку. Дослідження 2012 року показало, що люди, які багато пили та курили, частіше мали похмілля, ніж некурці.