Відповідно до останніх даних досліджень, що включені у ці рекомендації, комплексний підхід підвищує шанси на успішну відмову від куріння.

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Нові клінічні настанови від ВООЗ в боротьбі з курінням

Генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебреєсус, наголосив на значущості цих рекомендацій у світовій боротьбі з руйнівною звичкою, оскільки вони надають державам необхідні інструменти для ефективної підтримки тих, хто бореться із тютюновою залежністю.

Згідно з вказівками, понад 750 мільйонів осіб, що прагнуть кинути курити, можуть отримати допомогу у відмові від споживання різних форм тютюну, включаючи:

сигарети;

кальяни;

бездимні вироби;

сигари;

ручно скручені цигарки;

вироби, основані на технологіях нагрівання тютюну.

Для підвищення ефективності лікування, ВООЗ рекомендує використовувати такі методи, як фармакологія, доповнена коригуванням поведінки, і включає консультації медиків, інтенсивнішу підтримку через особисту, групову, чи телефонну допомогу.

Текстові повідомлення і мобільні додатки можуть служити засобами для самостійного контролю і допомагати людям у подоланні звички. Ліки для боротьби з курінням, рекомендовані організацією: варениклін, нікотинову замісну терапію, бупропіон та цитизин.

Доктор Рюдігер Креч, керівник відділу підвищення рівня здоров'я у ВООЗ, зазначив складність, яку люди долають, намагаючись відмовитися від куріння, та наголосив на необхідності всебічної підтримки на цьому шляху.

Боротьба з курінням в Україні

Попри прогрес, майже 60% країн-членів ВООЗ все ще не мають спеціалізованих клінічних настанов щодо лікування тютюнової залежності. Але це не стосується України, де, співпрацюючи з фінським науково-медичним товариством Duodecim Medical Publications Ltd, була видана "Настанова 00897. Відмова від куріння".

Вона містить стратегію роботи з пацієнтами, що страждають від нікотинової залежності, і пропонує ті ж фармацевтичні препарати, що й настанови ВООЗ, окрім цитизину.

Згідно зі звітом ВООЗ, тютюн є причиною смерті 8 мільйонів людей щорічно, включаючи 85 тисяч людей в Україні. Згідно зі статистикою за 2024 рік, 24,5% дорослого населення України курить щоденно, при цьому чоловіки складають 36% курців, жінки — 15%.