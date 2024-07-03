Згідно з дослідженням, розкриття цього зв'язку може лежати в основі нових методів покращення громадського здоров'я, включаючи кампанії, що спрямовані на зменшення потреби у курінні, алкоголі та наркотиках.

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Нове дослідження куріння

Дослідницька група опиралася на систему оцінки тенденцій та теоретичну модель емоційного прийняття рішень, а також на попередні експериментальні дослідження, що вивчали зв’язок між емоціями та ризикованою поведінкою.

Хоча попередні метааналізи не виявили впливу позитивних емоцій на такі види поведінки, учені запропонували, що провокування вдячності може допомогти зменшити потяг до куріння.

Дослідження, що включали кілька методів, показали, що вищі рівні вдячності асоціюються з нижчою схильністю до куріння, що підтверджується експериментальними дослідженнями.

Вдячність зменшує тягу до цигарок

Почуття вдячності серед дорослих курців значно знижував їх бажання палити, на відміну від співчуття чи смутку, що навпаки збільшувало це бажання. Вдячність має унікальну здатність зменшувати імпульсивність та збільшувати орієнтацію на довгострокові стосунки та здоров'я.

Дослідницька група припускає, що цей унікальний ефект пов’язаний із впливом емоцій на поведінку та бажання кинути палити.

Вчені відзначають, що такий підхід мав позитивний вплив та збільшив кількість учасників онлайн-програми відмови від куріння, що свідчить про практичний вплив на поведінку курців, і пропонують переглянути наукові підходи до кампаній проти куріння.