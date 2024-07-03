Согласно исследованию, раскрытие этой связи может лежать в основе новых методов улучшения общественного здоровья, включая кампании, направленные на уменьшение потребности в курении, алкоголе и наркотиках.

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Новое исследование курения

Исследовательская группа опиралась на систему оценки тенденций и теоретическую модель эмоционального принятия решений, а также на предыдущие экспериментальные исследования, изучавших связь между эмоциями и рискованным поведением.

Хотя предыдущие метаанализы не обнаружили влияния положительных эмоций на такие виды поведения, ученые предложили, что провоцирование благодарности может помочь уменьшить тягу к курению.

Исследования, включавшие несколько методов, показали, что более высокие уровни благодарности ассоциируются с более низкой склонностью к курению, что подтверждается экспериментальными исследованиями.

Благодарность уменьшает тягу к сигаретам

Чувство благодарности среди взрослых курильщиков значительно снижало их желание курить, в отличие от сочувствия или грусти, что наоборот увеличивало это желание. Благодарность имеет уникальную способность уменьшать импульсивность и увеличивать ориентацию на долгосрочные отношения и здоровье.

Исследовательская группа предполагает, что этот уникальный эффект связан с влиянием эмоций на поведение и желание бросить курить.

Ученые отмечают, что такой подход имел положительное влияние и увеличил количество участников онлайн-программы отказа от курения, что свидетельствует о практическом влиянии на поведение курильщиков, и предлагают пересмотреть научные подходы к кампаниям против курения.