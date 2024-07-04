Согласно последним данным исследований, включенных в эти рекомендации, комплексный подход повышает шансы на успешный отказ от курения.

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Новые клинические рекомендации от ВОЗ в борьбе с курением

Генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, отметил значимость этих рекомендаций в мировой борьбе с разрушительной привычкой, поскольку они предоставляют государствам необходимые инструменты для эффективной поддержки тех, кто борется с табачной зависимостью.

Согласно указаниям, более 750 миллионов человек, стремящихся бросить курить, могут получить помощь в отказе от потребления различных форм табака, включая:

сигареты;

кальяны;

бездымные изделия;

сигары;

ручно скрученные сигареты;

изделия, основанные на технологиях нагревания табака.

Для повышения эффективности лечения, ВОЗ рекомендует использовать такие методы, как фармакология, дополненная корректировкой поведения, и включающая консультации медиков, более интенсивную поддержку через личную, групповую, или телефонную помощь.

Текстовые сообщения и мобильные приложения могут служить средствами для самостоятельного контроля и помогать людям в преодолении привычки. Лекарства для борьбы с курением, рекомендованы организацией: варениклин, никотиновую заместительную терапию, бупропион и цитизин.

Доктор Рюдигер Креч, руководитель отдела повышения уровня здоровья в ВОЗ, отметил сложность, которую люди преодолевают, пытаясь отказаться от курения, и отметил необходимость всесторонней поддержки на этом пути.

Борьба с курением в Украине

Несмотря на прогресс, почти 60% стран-членов ВОЗ все еще не имеют специализированных клинических руководств по лечению табачной зависимости. Но это не касается Украины, где, сотрудничая с финским научно-медицинским обществом Duodecim Medical Publications Ltd, была издана "Руководство 00897. Отказ от курения".

Она содержит стратегию работы с пациентами, страдающих от никотиновой зависимости, и предлагает те же фармацевтические препараты, что и руководства ВОЗ, кроме цитизина.

Согласно отчету ВОЗ, табак является причиной смерти 8 миллионов людей ежегодно, включая 85 тысяч человек в Украине. Согласно статистике за 2024 год, 24,5% взрослого населения Украины курит ежедневно, при этом мужчины составляют 36% курильщиков, женщины - 15%.