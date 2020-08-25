Від параної, за деякими оцінками, страждає 2,2-4,4% населення нашої планети. Скільки людей з їхнього оточення страждають через це невідомо.

Параноя – це не коли ти розмовляєш з котом, а коли боїшся бовкнути при ньому зайвого, йдеться в популярному жарті, пише 24 канал.

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Що таке параноя

Про параною кажуть, коли у людини протягом тривалого часу є відчуття того, що навколо нього існує подібність змови або його переслідують тим чи іншим чином.

У параноїків часто зустрічається викривлене уявлення про дійсність: вона здається їм ворожішою, ніж насправді. У випадкових чужих діях вони можуть виявляти послідовність і логіку, спрямовану проти них.

Як визначити параною

Провідні риси параноїдного розладу особистості – недовірливість і підозрілість. Але не можна кожну недовірливу людину "на око" називати параноїком. Згідно з діагностичними критеріями, які розробили американські психіатри, параноїком можна назвати людину, що відповідає чотирьом з перерахованих нижче семи параметрів.

Людина без достатніх підстав підозрює, що хтось використовує або зраджує, хоче для неї поганого. Занурений в сумніви з приводу того, чи можна довіряти оточенню і друзям. Не схильний довірятися іншим через невиправданий страх, що інформація буде використана проти нього. Бачить приховані недобрі значення у звичайних події або словах. Постійно відчуває невдоволення, озлобленість (наприклад, не прощає старі образи). Бачить напад на себе або свою репутацію в речах, які не очевидні для інших людей. Схильний швидко і злобно реагувати на них. Має регулярні безпідставні підозри з приводу вірності партнера.

Зрозуміло, цими діагностичними критеріями може грамотно скористатися тільки психіатр.