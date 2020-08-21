Душевна близькість і взаєморозуміння важливіші для романтичних відносин, ніж відсутність негативу – тривоги та сварок.

Це з'ясували канадські вчені, результати роботи вони опублікували в журналі Social Psychological and Personality Science.

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Як відбувалось дослідження

В експерименті брали участь понад 4000 дорослих людей, які заповнювали щотижневі анкети про свої стосунки. З вихідної вибірки близько 100 учасників завершили дослідження після розриву відносин.

Найважливіше – близькість

Проаналізувавши дані, науковці прийшли до висновку, що відсутність близькості – ключовий фактор при розставаннях.

Відносини швидше припинялися у тих, хто мало цікавився партнером і неохоче ділився з ним або з нею інформацією про себе. Дослідники зазначають, що людям в парі може не вистачати близькості, і не варто це ігнорувати, навіть якщо немає ознак нерозуміння чи частих сварок.

Близькість для кожного різна

Однак ці висновки потрібно сприймати з застереженнями. Можливо, відносини, які одному партнеру здавалися досить близькими, зовсім не задовольняли іншу людину.

Автори відзначають, що було б цікаво подивитися, як рівень близькості впливає на рішення про розставання, і чи достатньо задоволеності тільки однієї зі сторін, щоб зберігати відносини.