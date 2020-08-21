Душевная близость и взаимопонимание важнее для романтических отношений, чем отсутствие негатива – тревоги и ссоры.

Это выяснили канадские ученые, результаты работы они опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.

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Как происходило исследования

В эксперименте принимали участие более 4000 взрослых людей, которые заполняли еженедельные анкеты о своих отношениях. Из исходной выборки около 100 участников завершили исследование после разрыва отношений.

Самое важное – близость

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что отсутствие близости – ключевой фактор при расставаниях.

Отношения быстрее прекращались у тех, кто мало интересовался партнером и неохотно делился с ним или с ней информацией о себе. Исследователи отмечают, что людям в паре может не хватать близости, и не стоит это игнорировать, даже если нет признаков непонимания или частых ссор.

Близость для каждого разная

Однако эти выводы нужно воспринимать с оговорками. Возможно, отношения, которіе одному партнеру казались достаточно близкими, совсем не удовлетворяли другого человека.

Авторы отмечают, что было бы интересно посмотреть, как уровень близости влияет на решение о расставании, и достаточно удовлетворенности только одной из сторон, чтобы сохранять отношения.