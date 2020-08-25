От паранойи, по некоторым оценкам, страдает 2,2-4,4% населения нашей планеты. Сколько людей из их окружения страдают из-за этого неизвестно.

Паранойя – это не когда ты разговариваешь с котом, а когда боишься ляпнуть при нем лишнего, говорится в популярном шутке, пишет 24 канал.

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Что такое паранойя

О паранойе говорят, когда у человека в течение длительного времени присутствует ощущение того, что вокруг него существует подобие заговора или его преследуют тем или иным образом.

У параноиков часто встречается искаженное представление о действительности: она кажется им более вращеской, чем есть на самом деле. В случайных чужих действиях они могут проявлять последовательность и логику, направленную против них.

Как определить паранойю

Ведущие черты параноидного расстройства личности – недоверчивость и подозрительность. Но нельзя каждого недоверчивого человека "на глаз" называть параноиком. Согласно диагностическим критериям, которые разработали американские психиатры, параноиком можно назвать человека, который отвечает четырем из перечисленных ниже семи параметров.

Человек без достаточных оснований подозревает, что кто-то использует или предает, хочет для него плохого. Погруженный в сомнения по поводу того, можно ли доверять окружению и друзьям. Не склонен доверять другим из-за неоправданного страха, что информация будет использована против него. Видит скрытые недобрые значение в обычных события или словах. Постоянно испытывает недовольство, озлобленность (например, не прощает старые обиды). Видит нападение на себя или свою репутацию в вещах, которые не очевидны для других людей. Склонен быстро и злобно реагировать на них. Имеет регулярные безосновательные подозрения по поводу верности партнера.

Разумеется, этими диагностическими критериями может грамотно воспользоваться только психиатр.