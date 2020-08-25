Как определить параноика
От паранойи, по некоторым оценкам, страдает 2,2-4,4% населения нашей планеты. Сколько людей из их окружения страдают из-за этого неизвестно.
Паранойя – это не когда ты разговариваешь с котом, а когда боишься ляпнуть при нем лишнего, говорится в популярном шутке, пишет 24 канал.
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Что такое паранойя
О паранойе говорят, когда у человека в течение длительного времени присутствует ощущение того, что вокруг него существует подобие заговора или его преследуют тем или иным образом.
У параноиков часто встречается искаженное представление о действительности: она кажется им более вращеской, чем есть на самом деле. В случайных чужих действиях они могут проявлять последовательность и логику, направленную против них.
Как определить паранойю
Ведущие черты параноидного расстройства личности – недоверчивость и подозрительность. Но нельзя каждого недоверчивого человека "на глаз" называть параноиком. Согласно диагностическим критериям, которые разработали американские психиатры, параноиком можно назвать человека, который отвечает четырем из перечисленных ниже семи параметров.
- Человек без достаточных оснований подозревает, что кто-то использует или предает, хочет для него плохого.
- Погруженный в сомнения по поводу того, можно ли доверять окружению и друзьям.
- Не склонен доверять другим из-за неоправданного страха, что информация будет использована против него.
- Видит скрытые недобрые значение в обычных события или словах.
- Постоянно испытывает недовольство, озлобленность (например, не прощает старые обиды).
- Видит нападение на себя или свою репутацию в вещах, которые не очевидны для других людей. Склонен быстро и злобно реагировать на них.
- Имеет регулярные безосновательные подозрения по поводу верности партнера.
Разумеется, этими диагностическими критериями может грамотно воспользоваться только психиатр.