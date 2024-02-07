Зокрема, дослідники виявили підгрупу вірусів, які "мешкають" у кишківнику і можуть грати ключову роль у регулюванні стресу.

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І якщо раніше вчені зосереджували свою увагу на бактеріях, які живуть у кишківнику, не приділяючи уваги вірусам. То наразі фокус дослідження вирішили змінити.

Увагу вчених привернли бактеріофаги – віруси, які інфікують бактерії.

Вірус і контроль стресу: який зв'язок

Учені уже встигли підтвердити свої здогадки у експериментах із мишами. Вони виявили, що соціальний стрес впливає на склад вірусів і бактерій у кишківнику тварин.

Під час дослідження учені провели трансплантацію вірусів зі звичайних мишей до пригнічених. Учені зафіксували, що у них знизився рівень гормонів стресу та покращився психічний стан.

Це дає усі підстави вважати, що маніпуляції з кишковими вірусами можуть мати терапевтичний ефект.

Перспектива відкриття

Отримані дані є доказом того, що кишкові віруси впливають на реакцію на стрес і є потенційно корисними для людей. В майбутньому це може дати поштовх до розробки персоналізованих методів лікування розладів, пов'язаних зі стресом.