В частности, исследователи обнаружили подгруппу вирусов, которые "живут" в кишечнике и могут играть ключевую роль в регулировании стресса.

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И если раньше ученые сосредотачивали свое внимание на бактериях, которые живут в кишечнике, не уделяя внимания вирусам. То сейчас фокус исследования решили изменить.

Внимание ученых привлекли бактериофаги – вирусы, которые инфицируют бактерии.

Вирус и контроль стресса: какая связь

Ученые уже успели подтвердить свои догадки в экспериментах с мышами. Они обнаружили, что социальный стресс влияет на состав вирусов и бактерий в кишечнике животных.

Во время исследования ученые провели трансплантацию вирусов из обычных мышей к подавленным. Ученые зафиксировали, что у них снизился уровень гормонов стресса и улучшилось психическое состояние.

Это дает все основания считать, что манипуляции с кишечными вирусами могут иметь терапевтический эффект.

Перспектива открытия

Полученные данные являются доказательством того, что кишечные вирусы влияют на реакцию на стресс и являются потенциально полезными для людей. В будущем это может дать толчок к разработке персонализированных методов лечения расстройств, связанных со стрессом.