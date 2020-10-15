На початку поширення коронавірусу, усіх з підозрою на COVID-19 направляли у лікарню. Нині переважній більшості пацієнтів, у яких легка форма захворювання призначають лікування. Які існують поради, щоб відчувати себе краще і коли викликати лікаря?

На жаль, зараз не існує ліків проти COVID-19. Коронавірус – це респіраторна інфекція, тому лікувати її потрібно так, як й інші респіраторні захворювання, тобто в основному симптоматично. За даними ВООЗ, хвороба протікає у легкій формі у 80% людей. Тобто, уже через 3–5 днів після появи перших симптомів є висока ймовірність покращення стану хворого.

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Як лікуватися коронавірус в домашніх умовах



Лікування коронавірусу вдома / Фото unsplash

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Пригадайте, з ким ви контактували, щоб попередити їх про можливе інфікування. Якщо у вас є знайомі медпрацівники, відразу домовтеся про допомогу. Звертаємо увагу, якщо ви захворіли – режим не постільний. Більш того – постійне перебування в ліжку збільшує ймовірність ускладнень. Рухайтесь, займайте положення напівсидячи. Якщо важко дихати, спробуйте спати на животі.

Коли у вас з’явився кашель, є декілька порад для його пом’якшення:

не куріть і уникайте пасивного куріння. Тютюновий дим ще більше подразнює дихальні шляхи;

спробуйте міняти позицію, коли лежите: іноді люди кашляють через те, що слиз з носа стікає по задній стінці горла;

полегшити кашель може чайна ложка меду (не давайте мед дітям до року);

якщо це не допомагає, зверніться до сімейного лікаря, він може призначити відхаркувальні засоби.

Також, спробуйте полегшити кашель за допомогою спеціальної вправи:

вдихніть через ніс, з’єднайте губи, подуйте так, ніби ви повільно задуваєте свічку;

розслабте плечі, щоб не горбатитися;

злегка нахиліться вперед і підтримайте себе, поставивши руки на коліна або на щось стійке перед собою (можна використовувати, наприклад, стілець).

Якщо попри всі описані вище заходи проблеми з диханням залишаються, викликайте швидку, коли крім підвищеної температури тіла і / або кашлю є:

відчуття постійного болю або тиск в грудях, закладеності в грудній клітині; проблеми з мовою та рухами; сплутаність свідомості; важко заснути або, навпаки, прокинутися; посиніння обличчя або губ.

Повітря

Чи не найважливіший пункт лікування. Оптимальний варіант температури в кімнаті: 18–22 градуси, краще нижча, ніж вища, але ви не повинні мерзнути. Вологість повітря – від 40 до 60%. Використовуйте кліматичну техніку. Провітрюйте приміщення, використовуйте зволожувачі повітря.

Їжа

Принципове питання, що їсти, коли ви захворіли. Якщо не хочеться – не їжте. Але ви повинні розуміти, що вам зараз потрібні, – не гречка, чи м'ясні, рибні консерви, а те що легко засвоюються, продукти, які містить вуглеводи. Під час хвороби, цукор та солодке – це абсолютно нормально. Вівсяна каша, манна каша, згущене молоко, фрукти, фруктове пюре, банани, ягоди, морозиво, шоколад, варення – це те, що вам потрібно.

Напої

Краще пити енергетично багаті напої, але не енергетики. Таким джерелом енергії є звичайна глюкоза / сахароза. Під час хвороби пиття – один з чинників швидкого одужання. Рідина повинна бути солодкою, якщо ви більше нічого не їсте, і їсти не хочеться. Моторошні слова для дієтологів, проте – Coca–Cola, Pepsi, компоти, солодкий чай, соки, квас – все це можна і потрібно. При дефіциті рідини накопичується слиз в легенях, що збільшує ймовірність ускладнення.

Ваші показники

Зверніть увагу на частоту сечовипускання і колір сечі. Якщо вона насичено жовта та сечовипускання не часте – у вас дефіцит рідини. Тому, будь ласка, пийте. Окремо підкреслюємо, що діарея з утрудненим диханням – це привід для госпіталізації.



Як лікувати коронавірус вдома / Фото unsplash

Ліки

Чомусь всі щиро вірять, що коронавірус можна вилікувати чарівними пігулками. Однак, навіть назва тих ліків, що озвучує Трамп – це все експериментальні препарати. І їхня ефективність досліджується.

Якщо у вас є інше захворювання – не припиняйте їхнє лікування. Коли ви у вас підвищується температура більше ніж 38,5 – приймайте парацетамол або ібупрофен. Проте, краще це заздалегідь обговорити з сімейним лікарем і не займатися самолікуванням.

Також не забувайте, що антибіотики не можна приймати без призначення сімейного лікаря (вони борються з бактеріями, а не з вірусами).

Організм людини в переважній більшості випадків при мінімальній допомозі готовий сам впоратися з гострою респіраторною вірусною інфекцією, в тому числі з коронавірусом. Тому підтримуйте імунітет, запасайтесь терпінням і все буде добре.