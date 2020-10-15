В начале распространения коронавируса, всех с подозрением на COVID-19 направляли в больницу. Сейчас подавляющему большинству пациентов, у которых легкая форма заболевания назначают лечение. Какие существуют советы, чтобы чувствовать себя лучше и когда вызывать врача?

К сожалению, сейчас не существует лекарств против COVID-19. Коронавирус – это респираторная инфекция, поэтому лечить ее нужно так, как и другие респираторные заболевания, то есть в основном симптоматически. По данным ВОЗ, болезнь протекает в легкой форме у 80% людей. То есть, уже через 3-5 дней после появления первых симптомов высока вероятность улучшения состояния больного.

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Как лечиться коронавирус в домашних условиях



Лечение коронавируса дома / Фото unsplash

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Вспомните, с кем вы контактировали, чтобы предупредить их о возможном инфицировании. Если у вас есть знакомые медработники, сразу договоритесь о помощи. Обращаем внимание, если вы заболели – режим не постельный. Более того – постоянное пребывание в постели увеличивает вероятность осложнений. Двигайтесь, занимайте положение полусидя. Если трудно дышать, попробуйте спать на животе.

Когда у вас появился кашель, есть несколько советов для его смягчения:

не курите и избегайте пассивного курения. Табачный дым еще больше раздражает дыхательные пути;

попробуйте менять позицию, когда лежите: иногда люди кашляют из-за того, что слизь из носа стекает по задней стенке горла;

облегчить кашель может чайная ложка меда (не давайте мед детям до года);

если это не помогает, обратитесь к семейному врачу, он может назначить отхаркивающие средства.

Также, попробуйте облегчить кашель с помощью специального упражнения:

вдохните через нос, соедините губы, подуйте так, будто вы медленно задуваете свечу;

расслабьте плечи, чтобы не горбатиться;

слегка наклонитесь вперед и поддержите себя, поставив руки на колени или на что-то устойчивое перед собой (можно использовать, например, стул).

Если несмотря на все описанные выше меры проблемы с дыханием остаются, вызывайте скорую, когда кроме повышенной температуры тела и/или кашля есть:

ощущение постоянной боли или давление в груди, заложенности в грудной клетке; проблемы с языком и движениями; спутанность сознания; трудно заснуть или, наоборот, проснуться; посинение лица или губ.

Воздух

Чуть ли не самый важный пункт лечения. Оптимальный вариант температуры в комнате: 18-22 градуса, лучше ниже, чем выше, но вы не должны мерзнуть. Влажность воздуха – от 40 до 60%. Используйте климатическую технику. Проветривайте помещение, используйте увлажнители воздуха.

Пища

Принципиальный вопрос, что есть, когда вы заболели. Если не хочется – не ешьте. Но вы должны понимать, что вам сейчас нужны, – не гречка, или мясные, рыбные консервы, а то что легко усваивается, продукты, которые содержат углеводы. Во время болезни, сахар и сладкое – это абсолютно нормально. Овсяная каша, манная каша, сгущенное молоко, фрукты, фруктовое пюре, бананы, ягоды, мороженое, шоколад, варенье – это то, что вам нужно.

Напитки

Лучше пить энергетически богатые напитки, но не энергетики. Таким источником энергии является обычная глюкоза / сахароза. Во время болезни питье – один из факторов быстрого выздоровления. Жидкость должна быть сладкой, если вы больше ничего не едите, и есть не хочется. Жуткие слова для диетологов, однако – Coca-Cola, Pepsi, компоты, сладкий чай, соки, квас – все это можно и нужно. При дефиците жидкости накапливается слизь в легких, что увеличивает вероятность осложнения.

Ваши показатели

Обратите внимание на частоту мочеиспускания и цвет мочи. Если она насыщенно желтая и мочеиспускание не частое – у вас дефицит жидкости. Поэтому, пожалуйста, пейте. Отдельно подчеркиваем, что диарея с затрудненным дыханием – это повод для госпитализации.



Как лечить коронавирус дома / Фото unsplash

Лекарство

Почему все искренне верят, что коронавирус можно вылечить волшебными таблетками. Однако, даже название тех лекарств, что озвучивает Трамп – это все экспериментальные препараты. И их эффективность исследуется.

Если у вас есть другое заболевание – не прекращайте их лечение. Когда у вас повышается температура больше чем 38,5 – принимайте парацетамол или ибупрофен. Тем не менее, лучше это заранее обсудить с семейным врачом и не заниматься самолечением.

Также не забывайте, что антибиотики нельзя принимать без назначения семейного врача (они борются с бактериями, а не вирусами).

Организм человека в подавляющем большинстве случаев при минимальной помощи готов сам справиться с острой респираторной вирусной инфекцией, в том числе с коронавирусом. Поэтому поддерживайте иммунитет, запасайтесь терпением и все будет хорошо.