Що може статись після приймання антибіотиків

Одне з найпоширеніших ускладнень, пов'язаних із прийманням антибіотиків – антибіотик-асоційована діарея. Вона відбувається приблизно в одному з п'яти випадків після приймання цих препаратів.

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Найчастіше діарея, пов'язана з прийманням антибіотиків, протікає у легкій формі та не потребує спеціального лікування. Причини порушення роботи ШКТ після антибіотиків достеменно невідомі. Основна теорія – порушення балансу між добрими та поганими бактеріями в кишківник.

Чи потрібно пити пробіотики

На цей час немає переконливих доказів, які б свідчили про ефективність препаратів про- і пребіотиків. З погляду науки, важливу роль у відновленні балансу мікробіоти грає раціон. Саме на ньому потрібно акцентувати свою увагу.

Що робити після приймання антибіотиків

Збільшити споживання продуктів, що містять клітковину – овочів, фруктів, круп, цільнозернових продуктів. Обмежити споживання цукру, насичених жирів та обробленої їжі. Тимчасово зменшити вживання молока та вершків. Включити до раціону більше продуктів-пробіотиків – ферментовані овочі, кисломолочні продукти, кефір, йогурт, сир. Вживати достатньо рідини.

У разі виникнення тривожних симптомів – важкої діареї протягом кількох днів, болю та спазмів внизу живота, підвищення температури тіла, нудоти, втрати апетиту – потрібно якнайшвидше звернутися за допомогою до лікаря.