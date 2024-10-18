Доктор Міро Фігура показав, як його рука виглядає під мікроскопом, повідомляє Mirror.

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Як виглядає рука під мікроскопом

Якщо уважно роздивитися палець лікаря, то видно, що він доволі брудний. Там можна побачити відмерлі клітини шкіри, пил та маленькі волосинки.

Як виглядають руки під мікроскопом: відео

Однак медики зауважують, що людей насправді повинно турбувати те, що не можна побачити.

На цій руці може бути понад 3 000 різних видів мікробів, тому ви повинні мити руки. Гігієна рук надзвичайно важлива. Вона може допомогти зменшити до 50% інфекцій, яким можна запобігти,

– сказала медикиня Дана.

У коментарях люди шоковані кількістю бруду на руках лікаря. Деякі коментатори пишуть: "я ніколи не зможу це забути", "це огидно" та "тепер зрозуміло, чому у мене прищі".

Лікарі ж нагадали прості правила миття рук. Їх необхідно дезінфікувати регулярно:

Після відвідування туалету або зміни підгузків;

До і після роботи з сирими продуктами;

Перед споживанням їжі та під час її приготування;

Після шмаркання, чхання або кашлю;

До та після оброблення будь-якого виду порізу або рани;

Після контакту з тваринами.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.