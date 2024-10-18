Доктор Миро Фигура показал, как его рука выглядит под микроскопом, сообщает Mirror.

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Как выглядит рука под микроскопом

Если внимательно рассмотреть палец врача, то видно, что он довольно грязный. Там можно увидеть отмершие клетки кожи, пыль и маленькие волоски.

Как выглядят руки под микроскопом: видео

Однако медики отмечают, что людей на самом деле должно беспокоить то, что нельзя увидеть.

На этой руке может быть более 3 000 различных видов микробов, поэтому вы должны мыть руки. Гигиена рук чрезвычайно важна. Она может помочь уменьшить до 50% инфекций, которые можно предотвратить,

– сказала медик Дана.

В комментариях люди шокированы количеством грязи на руках врача. Некоторые комментаторы пишут: "я никогда не смогу это забыть", "это отвратительно" и "теперь понятно, почему у меня прыщи".

Врачи же напомнили простые правила мытья рук. Их необходимо дезинфицировать регулярно:

После посещения туалета или смены подгузников;

До и после работы с сырыми продуктами;

Перед потреблением пищи и во время ее приготовления;

После сопения, чихания или кашля;

До и после обработки любого вида пореза или раны;

После контакта с животными.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.