Врач отметила, что еще важнее – не мочиться стоя, сообщает New York Post.

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Почему женщинам не стоит мочиться в душе

Акушерка-гинеколог объяснила, что это не только негигиенично, но и разрушает тазовое дно. А еще создает нежелательные ментальные ассоциации – вы будете хотеть в туалет, когда будете слышать, как течет вода.

Это не очень гигиенично, но важнее то, что это разрушает тазовое дно. А также может создать ментальные ассоциации – когда вы слышите, как течет вода и вдруг нужно бежать в туалет,

– объяснила Куреши.

Рассуждения медика поддержала физическая терапевтка Алисия Джеффри-Томас. Она объяснила, что если мочиться стоя, то тазовое дно не расслабится должным образом. А это означает, что мочевой пузырь не будет опорожняться полностью.

Другая терапевт Сабрина Бакстер добавила, что вы должны ходить в уборную только тогда, когда это действительно необходимо.

Когда вы собираетесь выйти из дома и думаете: "Мне не нужно мочиться, но, возможно, придется, поэтому я пойду" – если вы делаете это часто, ваш мочевой пузырь никогда не наполнится должным образом. Он не заполняется на полную. Вы мочитесь, когда он наполовину заполнен. Поэтому у вас может возникнуть желание мочиться чаще, потому что он заполняется только наполовину... Вы, собственно, сенсибилизируете свой организм к работе с меньшим объемом, чем нужно,

– сказала она.

Медики также призвали женщин без стеснения обращаться к гинекологам, если что-то беспокоит, и не бояться быть с врачами откровенными о своих проблемах.