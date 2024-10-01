Судороги являются неконтролируемыми принудительными мышечными сокращениями, которые вызывают спазмы. Они приводят к острой боли, которая сохраняется до момента расслабления мышц.

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Рассмотрим потенциальные причины возникновения мышечных судорог:

переутомление мышц;

интенсивная потеря жидкости через пот во время физической активности или в жаркие дни;

длительное пребывание в одной позе;

недостаточное выполнение упражнений на растяжку;

нарушение баланса электролитов;

стресс.

Почему судороги возникают во время секса

Судороги также могут возникать во время сексуальной активности, которая сама по себе является физической нагрузкой. В некоторых позах мышцы могут испытывать особую нагрузку, что способствует возникновению судорог.

Повышенная потливость во время секса может привести к потере жидкости и нарушению электролитного баланса, особенно это актуально в жару или в хорошо отапливаемых помещениях,.

Стресс также является важным фактором, поскольку люди могут испытывать эмоциональное напряжение по разным причинам во время секса, что увеличивает риск судорог.

Как избежать судорог

Что можно сделать: