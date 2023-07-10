Сексологи наголошують, що усе індивідуально, кожна людина має різні бажання та потреби і секс не є обов'язковою умовою для здоров'я. Однак, він може допомогти вам почуватися краще на кількох рівнях і навпаки, є аспекти, де ви відчуєте погіршення. Розповідаємо про них з погляду науки.

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Зверніть увагу! Регулярний секс може значно покращити ваше самопочуття. І здебільшого, це тому, що секс – це фізична активність, а переваги, які він дає, можуть зрештою збільшити тривалість вашого життя.

Негативні наслідки утримання від сексу

Ви можете відчувати стрес

Якщо довгий час людина не матиме інтимного життя, це може стати причиною депресії, занепокоєння та підвищеного стресу.

Це пов'язано з тим, що наш мозок у такому разі позбавлений ендорфінів, які виділяються під час сексу: окситоцин та дофамін. Втім, є й інші способи підвищити рівень "гормонів щастя", якщо ви не займаєтесь сексом.

Сексуальна дисфункція

Нерегулярний або ж навіть нечастий секс може призвести до різних проблем зі здоров'ям, як проблем та розладів сексуального здоров'я.

Коли ви припиняєте займатися сексом і деякий час утримуєтеся від нього ваша сексуальна активність може знизитися.

Довідка. Низьке лібідо – це втрата статевого потягу. Якщо у вас низьке лібідо, у вас буде менше бажання займатися сексом або його взагалі може не бути.

Лібідо у всіх різне, і немає критеріїв, щоб визначити його, як "нормальне". Втім, якщо ви відчуваєте, що відсутність статевого потягу впливає на ваші стосунки або викликає у вас занепокоєння, це може бути сигналом, що настав час звернутися за допомогою до фахівця – сексолога, чи психолога для того, щоб визначити чи є проблема і вирішити її, якщо це так.

Ба більше, відсутність сексу упродовж тривалого часу може призвести до того, що ви повністю втратите інтерес до нього. Грубо кажучи, чим більше у вас сексу, тим більше ви хочете. Ваше лібідо підвищується за регулярного сексу.

Ви позбавляєте свій імунітет додаткової підтримки

Секс корисний не лише для психічного здоров'я, а й для зміцнення імунної системи. Це працює наступним чином: лейкоцити є елементами імунної системи, які відповідають за захист організму від інфекційних захворювань та інших чужорідних патогенів.

Існують різні типи лейкоцитів, але одним із найбільш важливих є лімфоцити – це клітини, які виробляють антитіла для боротьби з бактеріями, вірусами та іншими потенційно небезпечними загарбниками.

Німецькі вчені виявили, що через 45 хвилин після досягнення оргазму в організмі учасників було більше лімфоцитів, ніж за 5 хвилин до цього. Тобто, лімфоцити реагують на сексуальне збудження та оргазм.

Ви гірше усе запам'ятовуватимете

Вчені виявили цікаву закономірність: люди, які часто займаються сексом, краще запам'ятовують спогади. І є дані, що секс може допомогти вашому мозку працювати ефективніше загалом.

У ході досліджень було доведено, що молоді жінки, які часто займаються сексом, легше запам'ятовували абстрактні слова, аніж жінки, які були менш сексуально активними.

Ризик серцевих захворювань

Секс корисний для серця. Причина проста, еректильна функція значною мірою залежить від належного кровотоку для забезпечення ерекції після сексуальної стимуляції, що також є життєво важливим для здоров'я серцево-судинної системи.

Дані показують, що чоловіки, які займаються сексом щонайменше двічі на тиждень, можуть вдвічі знизити ризик серцевих захворювань.

Вищий ризик раку простати

У чоловіків, які мають регулярне статеве життя, менше ризиків захворіти на рак передміхурової залози, це пов'язано з меншим ризиком раку передміхурової залози.

Зв'язок між сексуальною активністю та здоров'ям простати може бути пов'язаний з еякуляцією сперми, затримка якої шкідлива для передміхурової залози.

Відтак, чоловіки, які не займатися сексом тривалий час, можуть бути більш сприйнятливими до проблем з передміхурової залозою та негативних станів нижніх сечовивідних шляхів.

Вагінальна атрофія

Щодо жінок, то відсутність сексу може посилити вагінальну атрофію, адже секс допомагає припливу крові до статевих органів, допомагаючи зберігати тканини пухкими.

Жінки у постменопаузі, у яких спостерігається зниження рівня естрогену, можуть помітити, що діаметр піхви стає меншим, якщо вони не вступають у статевий акт.

Важливо! Попри все, лікарі попереджають, вам не слід займатися сексом "для здоров'я". Мастурбація може бути чудовим виходом із ситуації.