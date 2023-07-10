Сексологи наголошують, що усе індивідуально, кожна людина має різні бажання та потреби і секс не є обов'язковою умовою для здоров'я. Однак, він може допомогти вам почуватися краще на кількох рівнях і навпаки, є аспекти, де ви відчуєте погіршення. Розповідаємо про них з погляду науки.
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Негативні наслідки утримання від сексу
- Ви можете відчувати стрес
Якщо довгий час людина не матиме інтимного життя, це може стати причиною депресії, занепокоєння та підвищеного стресу.
Це пов'язано з тим, що наш мозок у такому разі позбавлений ендорфінів, які виділяються під час сексу: окситоцин та дофамін. Втім, є й інші способи підвищити рівень "гормонів щастя", якщо ви не займаєтесь сексом.
- Сексуальна дисфункція
Нерегулярний або ж навіть нечастий секс може призвести до різних проблем зі здоров'ям, як проблем та розладів сексуального здоров'я.
Коли ви припиняєте займатися сексом і деякий час утримуєтеся від нього ваша сексуальна активність може знизитися.
Лібідо у всіх різне, і немає критеріїв, щоб визначити його, як "нормальне". Втім, якщо ви відчуваєте, що відсутність статевого потягу впливає на ваші стосунки або викликає у вас занепокоєння, це може бути сигналом, що настав час звернутися за допомогою до фахівця – сексолога, чи психолога для того, щоб визначити чи є проблема і вирішити її, якщо це так.
Ба більше, відсутність сексу упродовж тривалого часу може призвести до того, що ви повністю втратите інтерес до нього. Грубо кажучи, чим більше у вас сексу, тим більше ви хочете. Ваше лібідо підвищується за регулярного сексу.
- Ви позбавляєте свій імунітет додаткової підтримки
Секс корисний не лише для психічного здоров'я, а й для зміцнення імунної системи. Це працює наступним чином: лейкоцити є елементами імунної системи, які відповідають за захист організму від інфекційних захворювань та інших чужорідних патогенів.
Існують різні типи лейкоцитів, але одним із найбільш важливих є лімфоцити – це клітини, які виробляють антитіла для боротьби з бактеріями, вірусами та іншими потенційно небезпечними загарбниками.
Німецькі вчені виявили, що через 45 хвилин після досягнення оргазму в організмі учасників було більше лімфоцитів, ніж за 5 хвилин до цього. Тобто, лімфоцити реагують на сексуальне збудження та оргазм.
- Ви гірше усе запам'ятовуватимете
Вчені виявили цікаву закономірність: люди, які часто займаються сексом, краще запам'ятовують спогади. І є дані, що секс може допомогти вашому мозку працювати ефективніше загалом.
У ході досліджень було доведено, що молоді жінки, які часто займаються сексом, легше запам'ятовували абстрактні слова, аніж жінки, які були менш сексуально активними.
- Ризик серцевих захворювань
Секс корисний для серця. Причина проста, еректильна функція значною мірою залежить від належного кровотоку для забезпечення ерекції після сексуальної стимуляції, що також є життєво важливим для здоров'я серцево-судинної системи.
Дані показують, що чоловіки, які займаються сексом щонайменше двічі на тиждень, можуть вдвічі знизити ризик серцевих захворювань.
- Вищий ризик раку простати
У чоловіків, які мають регулярне статеве життя, менше ризиків захворіти на рак передміхурової залози, це пов'язано з меншим ризиком раку передміхурової залози.
Зв'язок між сексуальною активністю та здоров'ям простати може бути пов'язаний з еякуляцією сперми, затримка якої шкідлива для передміхурової залози.
Відтак, чоловіки, які не займатися сексом тривалий час, можуть бути більш сприйнятливими до проблем з передміхурової залозою та негативних станів нижніх сечовивідних шляхів.
- Вагінальна атрофія
Щодо жінок, то відсутність сексу може посилити вагінальну атрофію, адже секс допомагає припливу крові до статевих органів, допомагаючи зберігати тканини пухкими.
Жінки у постменопаузі, у яких спостерігається зниження рівня естрогену, можуть помітити, що діаметр піхви стає меншим, якщо вони не вступають у статевий акт.