Сексологи отмечают, что все индивидуально, каждый человек имеет разные желания и потребности и секс не является обязательным условием для здоровья. Однако, он может помочь вам чувствовать себя лучше на нескольких уровнях и наоборот, есть аспекты, где вы почувствуете ухудшение. Рассказываем о них с точки зрения науки.

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Обратите внимание ! Регулярный секс может значительно улучшить ваше самочувствие. И в основном это потому, что секс – это физическая активность, а преимущества, которые он дает, могут в конечном счете увеличить продолжительность вашей жизни.

Негативные последствия воздержания от секса

Вы можете испытывать стресс

Если долгое время у человека не будет интимной жизни, это может стать причиной депрессии, беспокойства и повышенного стресса.

Это связано с тем, что наш мозг в таком случае лишен эндорфинов, выделяемых во время секса: окситоцин и дофамин. Впрочем, есть и другие способы повысить уровень "гормонов счастья", если вы не занимаетесь сексом.

Сексуальная дисфункция

Нерегулярный или даже нечастый секс может привести к различным проблемам со здоровьем, как проблемам и расстройствам сексуального здоровья.

Когда вы прекращаете заниматься сексом и некоторое время воздерживаетесь от него, ваша сексуальная активность может снизиться.

Справка. Низкое либидо – это утрата полового влечения. Если у вас низкое либидо, у вас будет меньшее желание заниматься сексом или его вообще может не быть.

Либидо у всех разное, и нет критериев, чтобы определить его как "нормальное". Впрочем, если вы чувствуете, что отсутствие полового влечения влияет на ваши отношения или вызывает у вас беспокойство, это может быть сигналом, что пора обратиться за помощью к специалисту – сексологу, или психологу для того, чтобы определить есть ли проблема и решить ее, если это так.

Более того, отсутствие секса в течение длительного времени может привести к тому, что вы полностью потеряете интерес к нему. Грубо говоря, чем больше у вас секса, тем больше вы хотите. Ваше либидо повышается из-за регулярного секса.

Вы лишаете свой иммунитет дополнительной поддержки

Секс полезен не только психическому здоровью, но и укреплению иммунной системы. Это работает следующим образом: лейкоциты являются элементами иммунной системы, отвечающими за защиту организма от инфекционных заболеваний и других чужеродных патогенов.

Существуют разные типы лейкоцитов, но одним из наиболее важных являются лимфоциты – это клетки, которые вырабатывают антитела для борьбы с бактериями, вирусами и другими потенциально опасными захватчиками.

Немецкие ученые обнаружили, что через 45 минут после достижения оргазма в организме участников было больше лимфоцитов, чем 5 минут до этого. То есть лимфоциты реагируют на сексуальное возбуждение и оргазм.

Вы хуже будете все запоминать

Ученые проявили интересную закономерность: люди, часто занимающиеся сексом, лучше запоминают воспоминания. И есть данные, что секс может помочь вашему мозгу работать более эффективно в целом.

В ходе исследований было доказано, что молодые женщины, часто занимающиеся сексом, легче запоминали абстрактные слова, чем женщины, которые были менее сексуально активными.

Риск сердечных заболеваний

Секс полезен для сердца. Причина проста, эректильная функция в значительной степени зависит от надлежащего кровотока для обеспечения эрекции после сексуальной стимуляции, что также жизненно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Данные показывают, что мужчины, занимающиеся сексом по меньшей мере дважды в неделю, могут снизить риск сердечных заболеваний вдвое.

Высший риск рака простаты

У мужчин, имеющих регулярную половую жизнь, меньше рисков заболеть раком предстательной железы, это связано с меньшим риском рака предстательной железы.

Связь между сексуальной активностью и здоровьем простаты может быть связана с эякуляцией спермы, задержка которой вредна для предстательной железы.

Следовательно, мужчины, которые не заниматься сексом длительное время, могут быть более восприимчивы к проблемам с предстательной железой и отрицательным состояниям нижних мочевыводящих путей.

Вагинальная атрофия

Относительно женщин, отсутствие секса может усилить вагинальную атрофию, ведь секс помогает притоку крови к половым органам, помогая сохранять ткани рыхлыми.

Женщины в постменопаузе, у которых наблюдается снижение уровня эстрогена, могут заметить, что диаметр влагалища становится меньше, если они не вступают в половой акт.

Важно ! Несмотря на все, врачи предупреждают, вам не следует заниматься сексом "для здоровья". Мастурбация может быть отличным выходом из ситуации.