Сексологи отмечают, что все индивидуально, каждый человек имеет разные желания и потребности и секс не является обязательным условием для здоровья. Однако, он может помочь вам чувствовать себя лучше на нескольких уровнях и наоборот, есть аспекты, где вы почувствуете ухудшение. Рассказываем о них с точки зрения науки.
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Негативные последствия воздержания от секса
- Вы можете испытывать стресс
Если долгое время у человека не будет интимной жизни, это может стать причиной депрессии, беспокойства и повышенного стресса.
Это связано с тем, что наш мозг в таком случае лишен эндорфинов, выделяемых во время секса: окситоцин и дофамин. Впрочем, есть и другие способы повысить уровень "гормонов счастья", если вы не занимаетесь сексом.
- Сексуальная дисфункция
Нерегулярный или даже нечастый секс может привести к различным проблемам со здоровьем, как проблемам и расстройствам сексуального здоровья.
Когда вы прекращаете заниматься сексом и некоторое время воздерживаетесь от него, ваша сексуальная активность может снизиться.
Либидо у всех разное, и нет критериев, чтобы определить его как "нормальное". Впрочем, если вы чувствуете, что отсутствие полового влечения влияет на ваши отношения или вызывает у вас беспокойство, это может быть сигналом, что пора обратиться за помощью к специалисту – сексологу, или психологу для того, чтобы определить есть ли проблема и решить ее, если это так.
Более того, отсутствие секса в течение длительного времени может привести к тому, что вы полностью потеряете интерес к нему. Грубо говоря, чем больше у вас секса, тем больше вы хотите. Ваше либидо повышается из-за регулярного секса.
- Вы лишаете свой иммунитет дополнительной поддержки
Секс полезен не только психическому здоровью, но и укреплению иммунной системы. Это работает следующим образом: лейкоциты являются элементами иммунной системы, отвечающими за защиту организма от инфекционных заболеваний и других чужеродных патогенов.
Существуют разные типы лейкоцитов, но одним из наиболее важных являются лимфоциты – это клетки, которые вырабатывают антитела для борьбы с бактериями, вирусами и другими потенциально опасными захватчиками.
Немецкие ученые обнаружили, что через 45 минут после достижения оргазма в организме участников было больше лимфоцитов, чем 5 минут до этого. То есть лимфоциты реагируют на сексуальное возбуждение и оргазм.
- Вы хуже будете все запоминать
Ученые проявили интересную закономерность: люди, часто занимающиеся сексом, лучше запоминают воспоминания. И есть данные, что секс может помочь вашему мозгу работать более эффективно в целом.
В ходе исследований было доказано, что молодые женщины, часто занимающиеся сексом, легче запоминали абстрактные слова, чем женщины, которые были менее сексуально активными.
- Риск сердечных заболеваний
Секс полезен для сердца. Причина проста, эректильная функция в значительной степени зависит от надлежащего кровотока для обеспечения эрекции после сексуальной стимуляции, что также жизненно важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Данные показывают, что мужчины, занимающиеся сексом по меньшей мере дважды в неделю, могут снизить риск сердечных заболеваний вдвое.
- Высший риск рака простаты
У мужчин, имеющих регулярную половую жизнь, меньше рисков заболеть раком предстательной железы, это связано с меньшим риском рака предстательной железы.
Связь между сексуальной активностью и здоровьем простаты может быть связана с эякуляцией спермы, задержка которой вредна для предстательной железы.
Следовательно, мужчины, которые не заниматься сексом длительное время, могут быть более восприимчивы к проблемам с предстательной железой и отрицательным состояниям нижних мочевыводящих путей.
- Вагинальная атрофия
Относительно женщин, отсутствие секса может усилить вагинальную атрофию, ведь секс помогает притоку крови к половым органам, помогая сохранять ткани рыхлыми.
Женщины в постменопаузе, у которых наблюдается снижение уровня эстрогена, могут заметить, что диаметр влагалища становится меньше, если они не вступают в половой акт.