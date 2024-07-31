Наразі в Україні та світі фіксують зростання кількості випадків COVID-19. Однак так само часто люди хворіють на застуду.

Дивіться також Як розрізнити симптоми грипу, ГРВІ та COVID-19: назвали чіткі відмінні ознаки

Марк Вулхаус, професор епідеміології інфекційних захворювань пояснив, що, здебільшого, симптоми застуди та коронавірусу подібні: біль у горлі, закладеність носа, головний біль та кашель. Однак є чіткі відмінності між коронавірусною хворобою та застудою.

Основні відмінності COVID-19 і застуди

Літні застуди зазвичай провокують легку лихоманку, але вона легше минає, ніж у випадку інфікування коронавірусом.

Натомість аносмія, втрата смаку або нюху, є поширеними симптомом коронаірусу, що рідко спостерігається під час літніх застуд.

COVID-19 часто супроводжує відчуття сильної втоми та болі в тілі. І попри те, що застуди влітку теж можуть спричиняти втому, вона зазвичай менш виражена.

Утруднене дихання або задишка – характерні для коронавірусної хвороби, особливо у важких випадках.

Ще один важливий нюанс – симптоми коронавірусу тривають довше та змінюються з часом. Літня застуда зазвичай проходить упродовж тижня, максимум 10 днів.