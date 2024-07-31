Сейчас в Украине и мире фиксируют рост количества случаев COVID-19. Однако так же часто люди болеют простудой.

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Марк Вулхаус, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний объяснил, что, в основном, симптомы простуды и коронавируса подобные: боль в горле, заложенность носа, головная боль и кашель. Однако есть четкие различия между коронавирусной болезнью и простудой.

Основные различия COVID-19 и простуды

Летние простуды обычно провоцируют легкую лихорадку, но она легче проходит, чем в случае инфицирования коронавирусом.

Зато аносмия, потеря вкуса или обоняния, является распространенным симптомом коронавируса, что редко наблюдается во время летних простуд.

COVID-19 часто сопровождает ощущение сильной усталости и боли в теле. И несмотря на то, что простуды летом тоже могут вызывать усталость, она обычно менее выражена.

Затрудненное дыхание или одышка – характерны для коронавирусной болезни, особенно в тяжелых случаях.

Еще один важный нюанс – симптомы коронавируса длятся дольше и меняются со временем. Летняя простуда обычно проходит в течение недели, максимум 10 дней.