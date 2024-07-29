Коронавирус в Киеве

Об этом сообщила Валентина Гинзбург, директор Департамента здравоохранения КГГА. По ее словам 1 июля в больницах столицы было 20 человек с COVID-19 и один с подозрением.

Также на тему Почему некоторые люди ни разу не заболели коронавирусом во время пандемии

На сегодня количество таких пациентов возросло до 73, и ежедневно госпитализируют еще примерно 20 человек, преимущественно со сложными случаями. Среди госпитализированных – 18 детей.

Согласно информации от ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", в июле зарегистрировано 900 случаев COVID-19, тогда как в июне это количество не превышало 200. С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

Профилактика коронавируса

Валентина Гинзбург напомнила о важности соблюдения мер индивидуальной безопасности для предотвращения распространения вируса. Она призвала следить за личной гигиеной, регулярно мыть руки, использовать дезинфекторы, избегать мест с большим скоплением людей, часто проветривать помещения и делать влажную уборку.

Она подчеркнула, что если люди чувствуют недомогание, нужно оставаться дома и самоизолироваться, чтобы избежать риска передачи вируса лицам со слабым иммунитетом, которым заболевание может угрожать жизни. Не забывайте обращаться к врачу, проводить тестирование и придерживаться всех медицинских рекомендаций до полного выздоровления