Новое исследование коронавируса

По данным исследования, группа британских ученых в 2021 году, на пике пандемии, провела эксперимент с 36 здоровыми невакцинированными взрослыми, которые ранее не болели COVID-19. Им водили через нос низкую дозу вируса.

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В результате эксперимента было обнаружено, что участники разделились на три категории:

6 из них развилась инфекция;

3 имели кратковременно положительные результаты тестов на COVID-19;

7 участников имели отрицательные результаты тестов, однако у них наблюдался активный иммунный ответ.

Почему люди не заражаются коронавирусом

Участники из второй и третьей группы имели высокую активность гена HLA-DQA2 еще до введения вируса, что свидетельствует о возможности более эффективного иммунного отклика на инфекцию. Однако это не означает абсолютного иммунитета, поскольку некоторые участники заразились вирусом после исследования.

Среди тех, кто демонстрировал кратковременные положительные результаты, ученые зафиксировали быструю иммунную реакцию в клетках носовой полости в течение первых суток после заражения и более медленную реакцию в клетках крови. В то время как в группе, которая быстро заболела, иммунная реакция в носу была медленнее – обычно через пять дней после инфицирования.

Эти открытия могут способствовать развитию более эффективных методов лечения и созданию вакцин, имитирующих оптимальные защитные иммунные реакции. Сейчас компания Moderna проводит испытания своей вакцины против COVID-19 и гриппа, которая уже показала обнадеживающие результаты у людей старше 65 лет.