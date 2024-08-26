Всі первинні головні болі (мігрень, головний біль напруги та інші) діагностують виключно за опитуванням. МРТ, УЗД або рентген не дають жодної інформації для встановлення діагнозу первинного головного болю.

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Як відрізнити мігрень від звичайного головного болю

Головний біль напруги можна навіть назвати "антимігренню". По суті, всі критерії її діагностики зворотні мігрені.

За якими характеристиками головного болю ставиться діагноз:

Головний біль напруги Мігрень Головний біль від 30 хвилин до 7 діб. Головний біль у вигляді епізодів від 4 годин до 3 діб. Голова болить скоріше з двох сторін. Переважно односторонній біль Нема відчуття пульсуючого болю Біль може бути пульсуючим Біль середньої або слабкої інтенсивності Біль середній або сильний за інтенсивністю Біль не посилюється при рухах Будь-які рухи призводять до посилення болю Немає нудоти чи блювання Є нудота чи блювання Немає дискомфорту від світла та звуків Дискомфорт від світла та звуків

Однак буває так, що мігрень маскується під біль голови напруги. Наприклад, людина прочитала в інтернеті, що при мігрені біль посилюється від світла, а ще має бути нудота та блювання. У нього цього немає, тому вважає, що його діагноз – головний біль напруги.

Насправді якщо на фоні головного болю людині хочеться знизити яскравість екрана смартфона або комп'ютера, цей симптом є ознакою мігрені. Або людина не блює, але трохи нудить – це теж мігренозний симптом. Це може вислизнути від уваги, і діагноз "схиляється" у бік головного болю напруги.

Додаткова інформація

Для більш точної діагностики типу головного болю лікарі радять вести щоденник головного болю. До нього вноситься: