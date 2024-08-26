Все первичные головные боли (мигрень, головная боль напряжения и другие) диагностируют исключительно по опросу. МРТ, УЗИ или рентген не дают никакой информации для установления диагноза первичной головной боли.

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Как отличить мигрень от обычной головной боли

Головную боль напряжения можно даже назвать "антимигренью". По сути, все критерии ее диагностики обратные мигрени.

По каким характеристикам головной боли ставится диагноз:

Головная боль напряжения Мигрень Головная боль от 30 минут до 7 суток. Головная боль в виде эпизодов от 4 часов до 3 суток. Голова болит скорее с двух сторон. Преимущественно односторонняя боль Нет ощущения пульсирующей боли Боль может быть пульсирующей Боль средней или слабой интенсивности Боль средняя или сильная по интенсивности Боль не усиливается при движениях Любые движения приводят к усилению боли Нет тошноты или рвоты Есть тошнота или рвота Нет дискомфорта от света и звуков Дискомфорт от света и звуков

Однако бывает так, что мигрень маскируется под боль головы напряжения. Например, человек прочитал в интернете, что при мигрени боль усиливается от света, а еще должна быть тошнота и рвота. У него этого нет, поэтому считает, что его диагноз – головная боль напряжения.

На самом деле если на фоне головной боли человеку хочется снизить яркость экрана смартфона или компьютера, этот симптом является признаком мигрени. Или человек не рвет, но немного тошнит – это тоже мигренозный симптом. Это может ускользнуть от внимания, и диагноз "склоняется" в сторону головной боли напряжения.

Дополнительная информация

Для более точной диагностики типа головной боли врачи советуют вести дневник головной боли. В него вносится: