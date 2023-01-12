Які фториди корисніші

Для профілактики карієсу найефективніше поєднання амінофториду і фториду натрію, на другому місці – амінофторид (олафлур), на третьому – фторид натрію. Вони найдовше утримують на поверхні емалі іони кальцію. Монофторфосфат натрію зараз практично не використовується через низьку ефективність.

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Пасти з фторидами ділять на профілактичні та лікувальні. У лікувальних висока концентрація фторидів, тому їх призначає лікар.

Пасти з фторидами не лише захищають від карієсу, а й відновлюють пошкоджену емаль. Безконтрольне використання може призвести до флюорозу – ураження зубної емалі через надлишок в організмі фториду. Але такий ризик є тільки для зубів, що розвиваються, тобто для дітей.

Скільки фториду має бути в зубній пасті

Фториди надходять в організм з питною водою та їжею: рибою, зеленими овочами та фруктами, чаєм, яєчним жовтком, печінкою та бараниною. Їхня кількість у воді залежить від кліматичної зони. Тому на максимальну концентрацію фторидів у зубній пасті впливає не лише вік, а й регіон проживання.

Точна кількість фторидів, при перевищенні якого може виникнути флюороз, невідома. Нормою вважається щоденний прийом фторидів у районі 0,05 мг/кг маси тіла на день для дітей та дорослих, включаючи вагітних та жінок.

Дослідження показали, що зубна паста, яка містить від 1000 до 1250 частин на мільйон (ppm) фтору, ефективніша, ніж така ж без фторидів.

Для дітей кількість фторидів залежить від віку:

до трьох років слід наносити невеликий мазок пасти, який містить щонайменше 1000 ppm;

від трьох до шести років необхідна кількість пасти має бути розміром з горошину та містити не менше 1000 ppm;

дітям від 7 років і старше, так само як і дорослим, рекомендується використовувати пасту, що містить 1350 – 1500 ppm.

Незалежно від віку зуби слід чистити двічі на день.

Дитячу пасту потрібно вибирати уважно, тому що концентрація фторидів в організмі може підвищуватись, якщо дитина ковтає пасту. Пасти з високою концентрацією фторидів вважаються лікарськими препаратами, тому купити їх можна лише в аптеці.