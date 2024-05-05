Пікнік з мангалом
Головне, про що потрібно подумати при виборі місця для пікніка з мангалом – пожежна безпека. У спеку та теплу погоду ймовірність спалаху лісів та інших природних ділянок значно зростає. Однією з головних причин є необережне використання вогню в побутових цілях.
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- Уточніть правила свого регіону. У деяких ситуаціях служби пожежної безпеки встановлюють заборони на розведення багаття. Порушення такої заборони загрожуватиме штрафом і спричиняє серйозну небезпеку для навколишнього середовища.
- Вибирайте спеціально обладнані місця. Наприклад, спеціальні парки з альтанками для пікніка із мангалом.
- Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Будьте уважні та обережні при приготуванні страв на відкритому вогні та розведенні багаття.
- Не розводьте багаття у лісі. Особливо – на торф'яних ґрунтах.
- Попередньо окопайте місце багаття. По можливості розкладіть навколо нього каміння. Це допоможе зупинити розповсюдження вогню. Не розводьте багаття поруч із сухою рослинністю.
Пікнік без мангала
Організація пікніка без мангала – трохи простіше заняття. Найголовніше – залишити після себе чистий простір, прибрати та розсортувати сміття.
З особливою увагою потрібно поставитися до природних заповідників. Заздалегідь уточніть, чи дозволені пікніки на території, яку вибрали.
Яких правил потрібно дотримуватися:
- Переконайтеся, що після пікніка не залишилося сміття – залишків харчів, пакетів та пляшок.
- За можливості відсортуйте різні класи відходів для екологічної утилізації.