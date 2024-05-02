Вологі серветки використовують, щоб витерти руки, зняти макіяж, для дитячої гігієни або навіть під час прибирання. Навіть космонавти на МКС використовують вологі серветки для захисту від радіації.

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Неекологічність вологих серветок

Це зручно, але неекологічно: вологі серветки частіше роблять із синтетичних волокон, просочують антибактеріальними складами з ароматизаторами та пом'якшувачами.

Вологі серветки не розкладаються, їх важко переробити. Ще вологі серветки часто змивають в унітаз, але вони не розмокають і засмічують каналізацію. Їх не можна компостувати.

Вологі серветки пакують у пластик. Упаковку для вологих серветок роблять із багатокомпонентних матеріалів, які не переробляються. Це означає, що після використання вони потрапляють на сміттєзвалищах. Вологі серветки містять віддушки, які можуть викликати алергію. Це не надумана проблема: у 10% людей виникає алергія на ароматизатори, з них 42% – на ароматизатори в косметиці.

Оманливе відчуття чистоти

Вологі серветки створюють відчуття чистоти там, де її немає. Наприклад, перед обідом у кафе людина протирає руки вологою серветкою, а не йде до вбиральні, щоб вимити водою з милом. Може здатися, що цього достатньо, але це не так.

Навіть дезінфекційні засоби з 60% спиртом не вбивають всі видів мікробів, не такі ефективні для брудних і жирних рук, не видаляють хімічні речовини. І тим більше з цим не допоможуть звичайні вологі серветки, тому замінювати ними миття рук – не найкраща ідея.

Коли не варто використовувати вологі серветки

Іноді вологі серветки справді потрібні, наприклад, щоб протерти руки дитині під час прогулянки. Але в іншому варто їх використовувати розумно:

не замінювати миття рук. Якщо є можливість вимити руки з милом, краще це зробити. Так руки будуть чистішими, а після вас залишиться менше сміття;

не використовувати для прибирання будинку. Щоб витерти пил, краще використовувати багаторазові ганчірочки, які можна прати;

не застосовувати для дитячої гігієни вдома. Наприклад, коли міняєте підгузок. Взагалі, якщо поряд є вода, мило та рушник, краще використовувати їх – це гігієнічніше та екологічніше.

Якщо хочеться відмовитися від вологих серветок зовсім, можна використовувати хлоргексидин. Засіб можна перелити в маленьку пляшечку, а при необхідності просочувати ним чисту хустинку або маленький рушник і протирати руки та поверхні. Якщо потрібна дезінфекція, додатково обробити санітайзером, тому що хлоргексидин його не замінюють.