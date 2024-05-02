Влажные салфетки используют, чтобы вытереть руки, снять макияж, для детской гигиены или даже во время уборки. Даже космонавты на МКС используют влажные салфетки для защиты от радиации.

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Неэкологичность влажных салфеток

Это удобно, но неэкологично: влажные салфетки чаще делают из синтетических волокон, пропитывают антибактериальными составами с ароматизаторами и смягчителями.

Влажные салфетки не разлагаются, их трудно переработать. Еще влажные салфетки часто смывают в унитаз, но они не размокают и засоряют канализацию. Их нельзя компостировать.

Влажные салфетки пакуют в пластик. Упаковку для влажных салфеток делают из многокомпонентных материалов, которые не перерабатываются. Это означает, что после использования они попадают на свалки. Влажные салфетки содержат отдушки, которые могут вызвать аллергию. Это не надуманная проблема: у 10% людей возникает аллергия на ароматизаторы, из них 42% – на ароматизаторы в косметике.

Обманчивое ощущение чистоты

Влажные салфетки создают ощущение чистоты там, где ее нет. Например, перед обедом в кафе человек протирает руки влажной салфеткой, а не идет в уборную, чтобы вымыть водой с мылом. Может показаться, что этого достаточно, но это не так.

Даже дезинфекционные средства с 60% спиртом не убивают все видов микробов, не так эффективны для грязных и жирных рук, не удаляют химические вещества. И тем более с этим не помогут обычные влажные салфетки, поэтому заменять ими мытье рук – не лучшая идея.

Когда не стоит использовать влажные салфетки

Иногда влажные салфетки действительно нужны, например, чтобы протереть руки ребенку во время прогулки. Но в остальном стоит их использовать разумно:

не заменять мытье рук. Если есть возможность вымыть руки с мылом, лучше это сделать. Так руки будут чище, а после вас останется меньше мусора;

не использовать для уборки дома. Чтобы вытереть пыль, лучше использовать многоразовые тряпочки, которые можно стирать;

не применять для детской гигиены дома. Например, когда меняете подгузник. Вообще, если рядом есть вода, мыло и полотенце, лучше использовать их – это гигиеничнее и экологичнее.

Если хочется отказаться от влажных салфеток совсем, можно использовать хлоргексидин. Средство можно перелить в маленькую бутылочку, а при необходимости пропитывать им чистый платок или маленькое полотенце и протирать руки и поверхности. Если нужна дезинфекция, дополнительно обработать санитайзером, потому что хлоргексидин его не заменяют.