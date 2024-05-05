Пикник с мангалом

Главное, о чем нужно подумать при выборе места для пикника с мангалом – пожарная безопасность. В жару и теплую погоду вероятность возгорания лесов и других природных участков значительно возрастает. Одной из главных причин является неосторожное использование огня в бытовых целях.

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Уточните правила своего региона. В некоторых ситуациях службы пожарной безопасности устанавливают запреты на разведение костра. Нарушение такого запрета грозит штрафом и влечет серьезную опасность для окружающей среды.

В некоторых ситуациях службы пожарной безопасности устанавливают запреты на разведение костра. Нарушение такого запрета грозит штрафом и влечет серьезную опасность для окружающей среды. Выбирайте специально оборудованные места. Например, специальные парки с беседками для пикника с мангалом.

Например, специальные парки с беседками для пикника с мангалом. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при приготовлении блюд на открытом огне и разведении костра.

Будьте внимательны и осторожны при приготовлении блюд на открытом огне и разведении костра. Не разводите костер в лесу. Особенно – на торфяных почвах.

Особенно – на торфяных почвах. Предварительно окопайте место костра. По возможности разложите вокруг него камни. Это поможет остановить распространение огня. Не разводите костер рядом с сухой растительностью.

Пикник без мангала

Организация пикника без мангала – немного более простое занятие. Самое главное – оставить после себя чистое пространство, убрать и рассортировать мусор.

С особым вниманием нужно отнестись к природным заповедникам. Заранее уточните, разрешены ли пикники на территории, которую выбрали.

Какие правила нужно соблюдать: