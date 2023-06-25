Клещи – это паукообразные размером около 4 миллиметров. У них четыре пары ног и черно-красный панцирь. Они питаются кровью хозяев на протяжении всей своей относительно долгой жизни – от 2 до 3 лет. Хозяевами могут быть разные млекопитающие, птицы или рептилии. Присосавшийся клещ сосет кровь в течение нескольких дней. При этом он раздувается и становится серо-белым.

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Какие болезни переносят клещи

Из-за слюны клеща хозяин может заразиться разными инфекциями. Самые распространенные из них – клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Кроме этого эти паразиты переносят:

Сыпной клещевой тиф;

Возвратный клещевой тиф;

Туляремия;

Эрлихиоз;

Бабезиоз;

Геморрагическая лихорадка;

Лихорадка Цуцугамуши;

Североазиатский клещевой риккетсиоз;

Везикулезный риккетсиоз;

Пятнистая лихорадка Скалистых гор;

Марсельская лихорадка.

Как избежать укуса клеща

Чтобы защититься от клещей, нужно:

использовать репелленты;

носить светлую одежду, которая полностью защищает кожу;

заправлять штанины в носки;

после прогулки в лесу проверять себя, детей и животных на наличие клещей. Области, на которые нужно обратить внимание: сзади колен, между ног, вокруг талии, внутри пупка, под мышками, внутри и снаружи уши и волосы;

если нашли клещей, тщательно их удаляйте.

Клещи любят влажные места, поэтому часто обитают вблизи водоемов. Они обычно сидят на концах высоких стеблей трав или невысоко расположенных ветвях кустарника, на высоте не более метра-полутора. Часто их можно встретить вблизи троп.

Что делать, когда укусил клещ

Если клещ присосался, его нужно вытащить как можно быстрее. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете обратиться в ближайший травмпункт.

Возьмите тонкий пинцет, нить или специальную ручку-лассо для удаления клещей – это та самая нить, но более удобная. Захватите клеща поближе к коже и аккуратно потяните вверх. Не крутите его, в противном случае часть хоботка может остаться внутри. Не используйте вазелин, керосин или лак для ногтей – они не помогут.

Если вы видите, что получили не всего клеща, попробуйте извлечь остатки пинцетом. Если это не произошло, обратитесь в травмпункт.

Уничтожьте клеща, как описано выше. Сдавать клеща на анализ нет особого смысла: если клещ инфицирован, это не значит, что человек заразился; если человек заболел, то симптомы обычно появляются раньше, чем приходят результаты теста.

После укуса в любом случае следует обратиться к инфекционисту. Даже если вы привиты от клещевого энцефалита, есть вероятность, что клещ передал вам другую инфекцию, например тот же боррелиоз. При подозрении этого заболевания врач может выписать профилактический прием специальных антибиотиков. Сдавать на анализ самого клеща в этом случае тоже нет смысла.