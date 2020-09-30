Дослідники провели експеримент за участю людей, які страждають від діабету другого типу. На думку вчених Гарвардського університету, психологія може впливати на біологічні процеси.

Подробиці дослідження і результати опубліковані в науковому виданні Nature.

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Вчені запропонували 30 волонтерам напої з ідентичними інгредієнтами. На їхніх етикетках були неправдиві відомості.

Учасникам дослідження також виміряли рівні глюкози в крові чотири рази до і після вживання напою. Що цікаво, глюкози в крові ставало більше, коли люди вірили написам про нібито високий вміст цукру на етикетках. Водночас усі напої були однаковими – двом групам пропонували рідину з приблизно п'ятнадцятьма грамами цукру.

Дослідники наголосили, що психологічна омана не лікує діабет другого типу самостійно. Однак цей експеримент може допомогти знайти у майбутньому ефективні методи лікування людей, які борються з неконтрольованими біологічними процесами.



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