Исследователи провели эксперимент с участием людей, страдающих от диабета второго типа. По мнению ученых Гарвардского университета, психология может влиять на биологические процессы.

Подробности исследования и результаты опубликованы в научном издании Nature.

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Ученые предложили 30 волонтерам напитки с идентичными ингредиентами. На их этикетках были ложные сведения.

Участникам исследования также измерили уровни глюкозы в крови четыре раза до и после употребления напитка. Что интересно, глюкозы в крови становилось больше, когда люди верили надписям о якобы высоком содержании сахара на этикетках. В то же время все напитки были одинаковыми – двум группам предлагали жидкость с примерно пятнадцатью граммами сахара.

Исследователи отметили, что психологическое заблуждение не лечит диабет второго типа самостоятельно. Однако, этот эксперимент может помочь найти в будущем эффективные методы лечения людей, которые борются с неконтролируемыми биологическими процессами.



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