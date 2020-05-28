Відомо, що рання вагітність (до 25 років) знижує ризик раку молочної залози більш ніж на 30%. Вчені змогли пояснити, чому так відбувається.

Каміла дос Сантос з Лабораторії в Колді Спринг витратила кілька років на вивчення захисних ефектів вагітності, пише prnewswire.

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Вона виявила, що один зі способів захисту клітин молочної залози від раку у мишей після вагітності – вплив на особливо потужний ген cMYC.

Вагітність його вимикає і вмикає інший набір, який сприяє старінню. Клітини вмирають й відтворюються нові, в яких менший ризик неправильної мутації.



Вагітність допомагає зменшити ризик раку / Фото unsplash

Ще одна хитрість полягає в тому, щоб утримувати клітини молочної залози в стані "передчасного старіння" – момент в життєвому циклі клітини між смертю, життям і потенційним раком.

Це дуже важка система, але ви можете зіпсувати її. І якщо це трапляється – тоді розвивається рак. Це дозволяє нам зараз працювати над тим, щоб вберегти від цих збурень клітини,

– сказала Каміла дос Сантос.

Ці дані дають нове уявлення про можливості лікування захворювання в майбутньому і покращують способи виявлення ризику до розвитку пухлини.