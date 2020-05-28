Известно, что ранняя беременность (до 25 лет) снижает риск рака молочной железы более чем на 30%. Ученые смогли объяснить, почему так происходит.

Камила дос Сантос из Лаборатории в Колди Спринг потратила несколько лет на изучение защитных эффектов беременности, пишет prnewswire.

Также по теме: COVID-19 во время беременности может травмировать плаценту: фотодоказательства 18+

Она обнаружила, что один из способов защиты клеток молочной железы от рака у мышей после беременности – влияние на особо мощный ген cMYC.

Беременность его выключает и включает другой набор, который способствует старению. Клетки умирают и воспроизводятся новые, в которых меньше риск неправильной мутации.



Беременность помогает уменьшить риск рака / Фото unsplash

Еще одна хитрость заключается в том, чтобы удерживать клетки молочной железы в состоянии "преждевременного старения" – момент в жизненном цикле клетки между смертью, жизнью и потенциальным раком.

Это очень тяжелая система, но вы можете испортить ее. И если это случается – тогда развивается рак. Это позволяет нам сейчас работать над тем, чтобы уберечь от этих возмущений клетки,

– сказала Камила дос Сантос.

Эти данные дают новое представление о возможностях лечения заболевания в будущем и улучшают способы выявления риска к развитию опухоли.