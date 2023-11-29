Учасники спочатку проходили психологічне тестування для визначення ставлення до своєї роботи. Потім дослідники вивчали їхній настрій та сприйняття робочого навантаження.

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Трудоголіки нещасні навіть на роботі

Результати показали, що в переважній більшості у трудоголіків настрій у середньому був гіршим, ніж в інших учасників. Цей стан тримався протягом усього дня незалежно від робочого навантаження.

Схоже на інші види поведінкової та наркотичної залежності, де початкова ейфорія змінюється негативними емоційними реакціями,

– сказали автори, пояснюючи психологічний механізм.

Дослідники також з'ясували, що зв'язок між залежністю від роботи та негативним настроєм був більш виражений у жінок, ніж у чоловіків. Це, ймовірно, може бути обумовлено тиском через гендерні стереотипи.

Експерти попереджають, що залежність від роботи може призвести до несприятливих наслідків не тільки для взаємин із близькими та друзями, а й для фізичного та психічного здоров'я.

Трудоголіки та вигорання

Найчастіше такі люди ще мають перфекціонізм, який не завжди підвищує ефективність у роботі. Людина не може відокремити суттєве від несуттєвого, набирає все більше завдань і вважає, що чим більше вона перевіряє ще раз, тим краще працює. Насправді це не так.

Має бути пріоритет, потрібно вміти відмовлятися. При перфекціонізмі чи проблемах з особистими кордонами неможливо сказати "ні" і зупинитися. Це, звичайно ж, підвищує можливість вигоріти.

Є ще одна особистісна особливість, коли людина не відокремлює себе від роботи. Тобто, якщо вона добре виконує роботу, то молодець. Якщо помиляється – погана. І чим більше навантаження, тим більше "поганого" починає себе сильніше накручувати й тиснути. Неможливість поблажливості до себе, відпускати якісь важкі ситуації та відокремлюватися від роботи, безумовно, вестиме до вигоряння.