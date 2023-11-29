Участники сначала проходили психологическое тестирование для определения отношения к своей работе. Затем исследователи изучали их настроение и восприятие рабочей нагрузки.

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Трудоголики несчастны даже на работе

Результаты показали, что у подавляющего большинства у трудоголиков настроение в среднем было хуже, чем у других участников. Это состояние держалось в течение всего дня независимо от рабочей погрузки.

Похоже на другие виды поведенческой и наркотической зависимости, где начальная эйфория сменяется отрицательными эмоциональными реакциями,

– сказали авторы, объясняя психологический механизм.

Исследователи также выяснили, что связь между зависимостью от работы и отрицательным настроением была более выражена у женщин, чем у мужчин. Это, вероятно, может быть обусловлено давлением из-за гендерных стереотипов.

Эксперты предупреждают, что зависимость от работы может привести к неблагоприятным последствиям не только для отношений с близкими и друзьями, но и для физического и психического здоровья.

Трудоголики и выгорание

Зачастую у таких людей еще перфекционизм, который не всегда повышает эффективность в работе. Человек не может отделить существенное от несущественного, набирает все больше задач и считает, что чем больше он перепроверяет, тем лучше работает. На самом деле, это не так.

Должен быть приоритет, нужно уметь отказываться. При перфекционизме или проблемах с личными границами невозможно сказать "нет" и остановиться. Это, конечно, повышает возможность выгореть.

Есть еще одна личностная особенность, когда человек не отделяет себя от работы. То есть если она хорошо выполняет работу, то молодец. Если ошибается – плохая. И чем больше нагрузка, тем больше "плохого" начинает себя сильнее накручивать и давить. Невозможность снисходительности к себе, отпускать какие-то тяжелые ситуации и отделяться от работы, безусловно, будет вести к выгоранию.