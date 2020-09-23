Стрес – відомий фактор виникнення або загострення захворювань, асоційованих з активністю мастоцитів (клітини, які викликають запалення), наприклад, алергії, астми, синдрому подразненого кишківника.

Попри те, що реакція мастоцитів на стрес – це встановлений факт, конкретний механізм, що викликає таку відповідь, досі не був вивчений, пише Journal of leukocyte biology.

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Як проходило дослідження

В рамках дослідження вчені порівняли гістаміну (медіатор, який бере участь в багатьох процесах) відповідь у мишей під впливом двох різних типів стресових станів – психологічного та алергічного. Одна група мишей мала нормальну кількість рецепторів CRF1 в мастоцитах, а інша – штучно виведена – знижений рівень.

Експеримент показав, що, в той час, як звичайні миші, які зазнали стресу, показали високі рівні гістаміну і часті прояви характерних захворювань, миші з меншою кількістю рецепторів мали низький рівень гістаміну і частіше залишалися здоровими. Крім того, вони продемонстрували високу стійкість до обох типів стресу.

Миші з дефіцитом рецепторів CRF1, штучно піддані алергічному стресу, на 54% рідше хворіли, ніж звичайні миші, а в разі психологічного стресу їх захворюваність була на 63% нижчою. Це говорить про те, що такі рецептори відіграють критично важливу роль у виникненні і розвитку деяких захворювань, викликаних різними стресовими чинниками.

Яке це має значення

Результати цього дослідження можуть кардинальним чином змінити спосіб лікування таких поширених захворювань, як астма, екзема та інші дерматити, а також деяких видів гастриту, бронхіту і синдрому роздратованого кишківника. Вчені вважають, що варто сфокусувати увагу на рецепторах мастоцитів для лікування і поліпшення якості життя людей, які страждають від цих захворювань.