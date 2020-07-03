Дослідники встановили нові характерні закономірності розвитку запальних процесів, які є причиною передчасного старіння. Таке відкриття зовсім під іншим кутом пояснює причини запальних реакцій та процесів, що призводять до хронічних захворювань.

Дослідники з Університету Саара (Німеччина) довели, що низький рівень гормону стресу кортизолу і білка GILZ є провокує хронічне запалення і в результаті прискорює старіння. Про роботу вчених розповідає Eurekalert.

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Феномен старіння є результатом складної взаємодії численних факторів і імунна система відіграє в процесі вирішальну роль. З віком імунні реакції можуть проявляти надмірну активність і сприяти розвитку запальних процесів, що призводять до появи атеросклерозу, артриту та інших захворювань.

Досі вченим не вдалося встановити усіх причин, які викликають запалення.

Рівень стресу впливає на процеси старіння

Нові дані вказують на те, що запальний процес пов'язаний з рівнем гормону кортизолу, який знижується з віком.

Своєю чергою, білок GILZ, рівень якого частково регулюється кортизолом, є ключовим героєм у роботі імунної системи. Зокрема, він бере участь в блокуванні запальної реакції, яку запускає макрофагами. З цієї причини учені припустили, що дефіцит GILZ сприяє запаленню, яке профокують макрофаги.

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Чому низький кортизол – це погано

Спостереження показали, що низький рівень кортизолу змушує макрофаги продукувати менше GILZ, що в результаті призводить до безперервного виділення запальних молекул. Наступні експерименти підтвердили, що ці умови посилюють хронічні запальні процеси.

Попереду багато роботи та досліджень, ніж вчені винайдуть ефективний лікарський засіб, проте відкриття робить важливий крок вперед в розумінні механізмів і причин феномена старіння, – йдеться в статті.