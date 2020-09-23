Стресс – известный фактор возникновения или обострения заболеваний, ассоциированных с активностью тучных клеток (клетки, которые вызывают воспаление), например, аллергии, астмы, синдрома раздраженного кишечника.

Несмотря на то, что реакция тучных клеток на стресс – это установленный факт, конкретный механизм, вызывающий такой ответ, до сих пор не был изучен, пишет Journal of leukocyte biology.

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Как проходило исследование

В рамках исследования ученые сравнили гистаминный (медиатор, который участвует во многих процессах) ответ у мышей под влиянием двух различных типов стрессовых состояний – психологического и аллергического. Одна группа мышей имела нормальное количество рецепторов CRF1 в тучных клетках, а другая – искусственно выведенная – пониженный уровень.

Эксперимент показал, что, в то время, как обычные мыши, подвергшиеся стрессу, показали высокие уровни гистамина и частые проявления характерных заболеваний, мыши с меньшим количеством рецепторов имели низкий уровень гистамина и чаще оставались здоровыми. Кроме того, они продемонстрировали высокую устойчивость к обоим типам стресса.

Мыши с дефицитом рецепторов CRF1, искусственно подверженные аллергическому стрессу, на 54% реже болели, чем обычные мыши, а в случае психологического стресса их заболеваемость была на 63% ниже. Это говорит о том, что такие рецепторы играют критически важную роль в возникновении и развитии некоторых заболеваний, вызванных различными стрессовыми факторами.

Какое это имеет значение

Результаты этого исследования могут кардинальным образом изменить способ лечения таких распространенных заболеваний, как астма, экзема и другие дерматиты, а также некоторых видов гастрита, бронхита и синдрома раздраженного кишечника. Ученые считают, что стоит сфокусировать внимание на рецепторах тучных клеток для лечения и улучшения качества жизни людей, страдающих от этих заболеваний.